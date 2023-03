SEBANYAK 3 mantan juara yang paling ditunggu-tunggu penampilannya di All England 2023 menarik untuk diulas di sini. Sebab dari ketiga pebulu tangkis yang dimaksud, salah satu di antaranya berasal dari Indonesia.

All England 2023 akan mulai digelar hari ini, Selasa 14 Maret di Utilita Arena Birmingham mulai pukul 17.00 WIB. Turnamen tersebut bakal berlangsung hingga 19 Maret mendatang. Sejumlah pebulu tangkis terbaik di dunia pun akan memperebutkan trofi turnamen super 1000 itu. Termasuk ada 3 mantan juara All England yang dinantikan aksinya. Siapa sajakah mereka?

Berikut 3 Mantan Juara yang Paling Ditunggu-tunggu Penampilannya di All England 2023:

3. Viktor Axelsen





Mantan juara yang paling ditunggu-tunggu penampilannya di All England 2023 dari sektor tunggal putra adalah Viktor Axelsen. Pebulu tangkis andalan Denmark 29 tahun itu kini menempati ranking pertama dunia di sektor tunggal putra.

Tercatat, Viktor Axelsen sudah empat kali tampil sebagai finalis di ajang All England. Di antaranya dua kali jadi juara All England pada tahun 2020 dan 2022. Lalu, dua kali jadi runner up 2019 dan 2021. Itu artinya, juara Olimpiade Tokyo 2020 itu tampil konsisten selama 4 tahun kebelakang di All England.

2. Akane Yamaguchi





Dari sektor tunggal putri, ada pebulu tangkis andalan Jepang yakni Akane Yamaguchi yang juga ditunggu-tunggu aksinya di All England 2023. Jika Viktor Axelsen jadi nomor satu di tunggal putra, Akane Yamaguchi juga menjadi penghuni peringkat pertama dunia di nomor tunggal putri.

Akane Yamaguchi adalah juara All England 2022 setelah dua kali menembus babak final. Selain itu, Yamaguchi menjadi satu-satunya pemain Jepang yang juara di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2022 di Tokyo Metropolitan Gymnasium. Kini, penampilannya akan kembali diuji di All England 2023.

1. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Terakhir muncul dari sektor ganda putra andalan Indonesia yakni Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang juga ditunggu-tunggu penampilannya oleh Badminton Lovers di All England 2023. Tercatat, The Daddies -julukan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan telah mengoleksi 2 gelar All England. The Daddies berhasil meraih gelar juara di All England 2014 untuk pertama kalinya. Kemudian pada All England 2019, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan kembali meraih gelar juara setelah menekuk wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik dengan perolehan 11-21, 21-14, 21-12.

