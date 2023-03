PERHELATAN All England 2023 bakal segera dimulai. Tepatnya, mulai Selasa 14 Maret 2023 di Utilita Arena Birmingham, Inggris.

Indonesia pun mengirimkan 15 wakil terbaiknya untuk mentas di All England 2023. Pertandingan BWF level 1000 ini bisa Anda saksikan LIVE di iNews!

Â

Tahun ini, skuad Indonesia akan menargetkan dua gelar juara. Selain itu, para pemain juga bertekad merebutkan poin besar untuk pengumpulan poin menuju Olimpiade Paris 2024.

Tahun lalu, satu wakil Indonesia di nomor ganda putra berhasil menyabet satu gelar juara. Adalah Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana dari ganda putra Indonesia.

Sementaar wakil Indonesia yang akan berlaga di All England Open 2023, di antaranya, ada Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Shesar Hiren Rhustavito dan Chico Aura Dwi Wardoyo di sektor tunggal putra. Lalu, ada Gregoria Mariska Tunjung yang menjadi satu-satunya wakil Indonesia di nomor tunggal putri.

Selanjutnya, di nomor ganda putra, Indonesia mengikutsertakan 5 wakil terbaiknya, yaitu Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Follow Berita Okezone di Google News

Seharusnya Marcus Gideon/Kevin Sanjaya ikut serta dalam turnamen ini. Namun, mereka absen, karena Kevin Sanjaya masih dalam masa pemulihan akibat tidak fit 100 persen. Sedangkan di nomor ganda putri, hanya ada satu wakil yaitu Apriyani Rahayu/Siti Fadia Rahmadanti.

Terakhir, di nomor ganda campuran, Indonesia akan mengikutsertakan sang juara All England 2020 yaitu Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti. Selain itu, ada pula Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja dan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati. Lantas, bagaimana keseruan dan aksi seru para wakil Indonesia di All England 2023?

Dukung dan saksikan perjuangan pebulutangkis terbaik Indonesia di All England Open 2023, mulai besok, Selasa (14 Maret 2023) pukul 16.50 WIB, LIVE di iNews dan RCTI. Selain itu, dapat disaksikan juga secara streaming di Vision+ dan RCTI+. iNews dan RCTI menjadi Official Broadcaster pertandingan All England Open 2023.

Ayo set ulang frekuensi TV digital/STB anda, tonton iNews di saluran digital terbaik.

#iNews #iNewsSports #MNCGroup #AllEnglandOpen2023 #BWF #iNewsAllEnglandOpen2023 #NewHomeoFBadminton #Indonesia