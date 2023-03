JADWAL semifinal German Open 2023 sudah dirilis. Ada sederet laga seru yang akan tersaji di babak tersebut, salah satunya mempertemukan jagoan tunggal putra Jepang, Kento Momota, yang akan melawan Li Shi Feng (China).

Ya, ajang German Open 2023 kini sudah mencapai babak semifinal. Duel seru untuk memperebutkan tiket ke final itu pun akan tersaji di Westenergie Sporthalle, Jerman, pada Sabtu (11/3/2023) mulai pukul 18.00 WIB.

Di babak semifinal ini, tak ada wakil Indonesia yang akan berlaga. Sebab, dua wakil Indonesia yang ambil bagian dalam ajang Super 300 ini sudah tersisih sejak babak 16 besar.

Meski begitu, para pebulu tangkis top dunia tetap akan unjuk kekuatan di babak semifinal German Open 2023 ini demi menjaga kans merebut gelar juara. Salah satu laga seru dipastikan tersaji di sektor tunggal putra. Ada duel eks raja bulu tangkis dunia, Kento Momota, melawan Li Shi Feng dari China.

Ini akan jadi pertemuan pertama bagi kedua pemain. Meski begitu, penampilan Kento Momota akan mendapat perhatian lebih dari para pencinta bulu tangkis dunia karena usai mengalami penurunan performa belakangan ini, dia akhirnya bisa mencapai babak semifinal kembali.

Jika berhasil mengalahkan Li Shi Feng, Kento Momota akan semakin berpeluang besar melepas puasa gelar juaranya yang sudah berlangsung begitu lama. Jika menang, Kento Momota akan berhadapan dengan pemenang laga yang mempertemukan dua wakil Hong Kong, yakni Lee Cheuk Yiu dan Ng Ka Long Angus.

Selain di sektor tunggal putra, duel seru juga akan tersaji di ganda putri. Unggulan pertama asal Jepang, Nami Matsuyama/Chiharu Shida, masih menjaga asa merebut gelar juara.

Follow Berita Okezone di Google News

Di babak semifinal, Matsuyama/Shida akan melawan unggulan ketiga asal Malaysia, yakni Pearly Tan/Thinaah Muralitharan. Meski unggul jauh secara rekor pertemuan dengan kedudukan 7-, Nami Matsuyama/Chiharu Shida dipastikan tetap akan waspada betul meladeni permainan Pearly/Thinaah yang bisa menggila.

Pemenang dalam duel tersebut pun nantinya akan bersua wakil Korea Selatan. Ya, di partai lain semifinal ganda putri, ada perang saudara yang mempertemukan unggulan keempat, Kim So Yeong/Kong Hee Yong, melawan unggulan kedelapan, Baek Ha Na/Lee So Hee.

Beralih ke sektor tunggal putri, para pemain unggulan pun masih menjaga langkahnya. Ada duel unggulan pertama asal Jepang, Akane Yamaguchi, yang akan melawan unggulan ketiga asal China, Chen Yu Fei.

BACA JUGA: Mengintip Momen Liburan Chiharu Shida yang Menyamar sebagai Bidadari Jepang dan Sukses Bikin Halu Pencinta Bulu Tangkis

Pemenang duel Akane vs Chen Yu Fei akan berhadapan dengan duel pemain unggulan lainnya. Ada pertemuan unggulan keempat asal China He Bing Jiao melawan An Se Young yang berstatus unggulan kedua. Duel-duel itu pun diyakini berjalan seru nan sengit.

Berikut Jadwal Semifinal German Open 2023:

Sabtu, 11 Maret 2023

Court 1 (Mulai Pukul 18.00 WIB)

XD – Kim Won Ho/Jeong Na Eun (Korea Selatan) vs Kyohei Yamashita/Naru Shinoya (Jepang)

WS – He Bing Jiao (China) vs An Se Young (Korea Selatan)

XD – Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China) vs Hiroki Midorikawa/Natsu Saito (Jepang)

WS – Akane Yamaguchi (Jepang) vs Chen Yu Fei (China)

MS – Kento Momota (Jepang) vs Li Shi Feng (China)

MD – Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Korea Selatan) vs Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Taiwan)

WD – Nami Matsuyama/Chiharu Shida (Jepang) vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia)

MD – Akira Koga/Taichi Saito (Jepang) vs Choi Sol Gyu/Kim Won Ho (Korea Selatan)

Court 2 (Mulai Pukul 22.00 WIB)

MS – Lee Cheuk Yiu (Hong Kong) vs Ng Ka Long Angus (Hong Kong)

WD – Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea Selatan) vs Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea Selatan)