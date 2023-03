RIVALITAS antara Valentino Rossi dengan Marc Marquez tampaknya cukup dalam. Sebab Rossi baru-baru ini diketahui menolak untuk masuk ke dalam serial dokumenter mengenai pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez.

Marquez merupakan salah satu pembalap terbaik yang dimiliki MotoGP. Tak heran jika ada film atau serial dokumenter yang menceritakan mengenai kehidupannya di dunia balap.

Untuk menyempurnakan serial dokumenter itu, sutradara film berjuluk Marc Marquez: All In tersebut, yakni Jaime Perez, pun mengundang sejumlah pembalap untuk dimintai keterangannya mengenai The Baby Alien. Dani Pedrosa, rekan pertama Marquez di MotoGP bersedia, begitu juga Jorge Lorenzo yang pernah menjadi rival sekaligus rekan setimnya di Honda pada 2019.

Perez juga mencoba menghubungi sang legenda MotoGP, Valentino Rossi. Sebab seperti yang diketahui, persaingan Rossi vs Marquez bisa dikatakan menjadi salah satu yang terbaik di MotoGP.

Kehadiran Marquez pada MotoGP 2013 menjadi salah satu penyebab Rossi kesulitan untuk meraih kemenangan lagi. Terakhir kali The Doctor menjadi juara dunia MotoGP terjadi di edisi 2009.

Rivalitas yang kuat itu juga terjadi karena Rossi dan Marquez kerap bersenggolan di lintasan balap. Akibat senggolan itu, Rossi dan Marquez sempat kecelakaan dan hal tersebutlah yang membuat hubungan mereka tidak baik.

Kendati demikian, setelah pensiun Rossi dianggap mungkin sudah melupakan rivalitas tersebut. Namun, kenyataan tidak. BACA JUGA: Luca Marini dan Marco Bezzecchi Makin Matang, Valentino Rossi Yakin Mooney VR46 Segera Rebut Kemenangan Hal itu diketahui dari penolakan Rossi untuk nongol di serial dokumenter Marquez yang sudah tayang pada Februari 2023 lalu di salah satu platfom streaming. Perez sudah mencoba membujuk Rossi untuk berpartisipasi, tapi The Doctor menolak seolah masih ada rivalitas dan dendam kepada Marquez.

“Kami berunding dengan Valentino, tetapi dia tidak mau berpartisipasi. Kami memiliki film dokumenter tentang Marc Marquez, tetapi kami juga berbicara tentang kejadian yang melibatkan Lorenzo atau tahun-tahun pertama bersama Pedrosa di mana dia mengatakan hal-hal yang kuat,” ucap Perez, dilansir dari Crash, Minggu (12/3/2023). “Kami pergi ke mereka (Lorenzo dan Pedrosa), kami menjelaskannya kepada mereka dan keduanya, dengan semua hak mereka, mengatakan ya (setuju berpartisipasi di serial dokumenter Marquez. Lalu Rossi, dengan semua haknya, mengatakan tidak,” tutupnya Perez.

