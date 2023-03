MOMEN Hendra Setiawan pernah menjadi biang keladi di Piala Thomas 2022 yang dikhawatirkan bisa terulang di All England 2023. Hendra Setiawan yang berpasangan dengan Mohammad Ahsan di sektor ganda putra menjadi salah satu andalan Indonesia di All England 2023.

Kualitas Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan sebagai salah satu ganda putra top dunia sudah tidak perlu diragukan lagi. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan masih berada di ranking ketiga dunia dengan perolehan 80.225 poin.

Terlepas dari kualitas dan pengalaman yang dimiliki Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, keduanya tidak luput dari salah. Salah satu contohnya bisa dilihat ketika Hendra Setiawan pernah menciptakan momen menegangkan bagi tim Indonesia di Piala Thomas 2022.

Momen menegangkan itu dibuat Hendra Setiawan pada pertandingan Grup A Piala Thomas 2022 melawan Thailand. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan kala itu menghadapi pasangan Thailand yakni Chaloempon Charoenkitamorn/Nanthakarn Yordphaisong.

Pada saat itu, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan berhasil unggul di pertandingan pertama 21-12. Sebelum membuat tegang para pecinta bulu tangkis di game kedua.

Game kedua Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Chaloempon Charoenkitamorn/Nanthakarn Yordphaisong sempat berada dalam momen deuce 20-20. Pada saat itu, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan saling bergantian menempatkan shuttlecock ke arah lawan, namun, pasangan Thailand masih bisa membalikkan pukulan dari pasangan Indonesia.

Setelah saling berbalas serangan, Chaloempon Charoenkitamorn/Nanthakarn Yordphaisong mendapat momen keberuntungan mereka ketika Hendra Setiawan melakukan dropshot yang mengenai net. Momen menegangkan itu membuahkan poin untuk ganda putra Thailand.

Kesalahan yang dilakukan Hendra Setiawan berhasil dimanfaatkan pasangan Thailand yang mengakhiri game kedua dengan kemenangan 26-28. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan kemudian bangkit di game ketiga dan tidak melakukan kesalahan, mereka akhirnya menang 21-11.

Follow Berita Okezone di Google News

Berkaca pada momen menegangkan tersebut, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan diminta untuk tidak mengulanginya di All Engaland 2023. Respon ini diberikan oleh netizen Twitter setelah akun dengan username @awangabut membagikan klip tentang momen menegangkan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan ketika berjumpa pasangan Thailand.

Momen menegangkan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan ketika melawan pasangan ganda putra Thailand - (FOTO: Twitter/awangabut).

"Kangen ngeliat Kohen jadi biang kerok gak sih," tulis akun Twitter @awangabut yang membagikan video kesalahan Hendra Setiawan di Piala Thomas 2022.

"Kangen mainnya aja, jangan biang keroknya. Pusing tujuh keliling saya," respon akun Twitter dengan username @_meann24, sebuah harapan baik yang disetujui oleh banyak pecinta bulu tangkis.

"Kalau Kokoh jadi biang kerok di All England, gua teriakin nanti," tulis akun Twitter dengan usernamen @axcikule mengacu pada pagelaran All England 2023 yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

Turnamen All England 2023 akan berlangsung pada 14-19 Maret 2023 mendatang. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang menembus partai final pada All England 2022, menjadi salah satu favorit untuk menjadi juara di All England 2023.