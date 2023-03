DIREKTUR Utama IBL Indonesia, Junas Mirardiarsyah memberi penjelasan soal perbedaan IBL All Star 2023 dengan musim sebelumnya. Di tahun ini, IBL All Star tim yang bertanding bukan antara Tim Merah vs Tim Putih. Selain itu, perbedaan yang dilakukan IBL Indonesia ditujukan dalam memperingati tahun ke-20 kompetisi itu bergulir.

"Biasanya tim All Star kita bagi tim merah dan tim putih, yang terdiri dari pemain-pemain di divisi merah dan putih. Kali ini agak berbeda, ada yang namanya Tim Legacy dan Tim Future," ucap Junas.

Ia melanjutkan, jika nantinya Tim Legacy bakal dihuni oleh pemain yang sudah lebih lama berkarier di IBL. Sementara Tim Future di isi oleh pemain yang relatif baru meniti karier di IBL.

"Tim Legacy itu pemain-pemain yang sudah berkarier lebih dulu. Jadi, misalnya ada Andakara Prastawa, Arki Wisnu, Kelly Purwanto. Jadi menarik mereka-mereka dikumpulkan satu tim,” terangnya.

"Kemudian lawannya Tim Future pemain yang relatif lebih baru berkariernya di liga, tetapi mereka sudah mencuri perhatian, istilahnya begitu. Jadi, nama-nama seperti Yudha Saputera, Yesaya Saudale, Ikram, Muhamad Arighi, nah itu jadi tim Future," lanjutnya.

Menurutnya itu akan menarik untuk dilihat para penggemar bola basket Indonesia. Pasalnya tiap fans memiliki idola masing-masing dan akan ada gengsi tersendiri bagi para pemain di lapangan untuk tidak ingin kalah dari lawannya.

"Tahun ini pas 20 tahun IBL kita ambil tema Legacy For The Future. Jadi, artinya apa yang sudah dibangun bola basket Indonesia selama ini dari 2003, kita punya tanggung jawab untuk meneruskan ke generasi selanjutnya," ucap Junas. "Tentu tujuannya supaya basket terus maju, terus berkembang, dan melahirkan generasi-generasi bola basket yang makin berkualitas," lanjutnya. BACA JUGA: Raffi Ahmad, Gading Marten dan Baim Wong Rebutan Pemain Jelang IBL 2023 Sementara itu, IBL All Star 2023 bakal berlangsung di Knights Stadium, Semarang, Jawa Tengah. Laga penghibur para pencinta basket Indonesia itu dihelat Minggu, 19 Maret 2023.

