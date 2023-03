MOMEN saat raket Mohammad Ahsan penyok tak berbentuk gara-gara kalah dari ganda Denmark di Thailand Open 2022 akan diulas oleh Okezone di artikel ini. Berbicara tentang Mohammad Ahsan memang tidak akan ada habisnya. Selalu saja ada momen yang menarik untuk diulas. Salah satunya adalah momen saat Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan kalah di perempatfinal Thailand Open 2022.

Pada babak perempatfinal Thailand Open 2022, The Daddies berhadapan dengan ganda putra asal Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen. Di atas kertas, pasangan berjuluk The Daddies itu seharusnya dapat mengalahkan sang wakil Denmark. Menilik dari rekor pertemuan keduanya, The Daddies juga selalu berhasil memenangkan pertandingan.

Namun bulu tangkis adalah olahraga di lapangan, bukan di atas kertas. Secara mengejutkan, pasangan andalan Indonesia itu harus takluk dari pasangan Denmark. The Daddies harus menyerah dua set langsung 13-21 dan 15-21.

Namun di balik kekalahan The Daddies, ada hal menarik yang terjadi. Tepatnya pada set pertama, kedua pasangan itu saling beradu serangan dengan tempo yang sangat cepat. Rally itu akhirnya berakhir setelah pukulan pasangan Denmark itu gagal dihalau dengan baik oleh Hendra Setiawan.

Setelah rally itu, tampak Mohammad Ahsan yang tiba-tiba berjalan ke pinggir lapangan untuk mengganti raket.

Usut punya usut, ternyata raket Babah Ahsan penyok tak berbentuk yang membuat raketnya tidak dapat digunakan lagi. Namun, tidak diketahui pasti kenapa raket Baba Ahsan penyok karena permainan berjalan dengan sangat cepat.

Pada pertandingan yang berakhir cepat itu, Ahsan/Hendra akhirnya harus mengakui keunggulan pasangan Denmark dan harus tersingkir dari Thailand Open 2022. Di lain sisi, pasangan Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen berhasil meraih kemenangan pertama mereka atas The Daddies sejak 2014. Tidak hanya itu kemenangan mereka atas The Daddies juga mengantarkan keduanya menjadi pasangan ketiga asal Denmark yang dapat mengalahkan juara dunia tiga kali milik Indonesia itu. BACA JUGA: Langsung Lawan Ahsan/Hendra di All England 2023, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Pesimis Menang Gelaran Thailand Open 2022 sektor ganda putra pun berakhir untuk kemenangan pasangan asal Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi. Pasangan Indonesia lainnya, yaitu Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang sempat melaju ke final memutuskan retired atau mundur di tengah pertandingan. Itulah momen saat raket Mohammad Ahsan penyok tak berbentuk gara-gara kalah dari ganda Denmark di Thailand Open 2022.

