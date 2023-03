PASANGAN senior di nomor ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan mengungkapkan target mereka di All England 2023. Pasangan berjuluk The Daddies itu mengaku ingin lolos hingga babak semifinal turnamen berlevel Super 1000 tersebut.

Untuk diketahui, Ahsan/Hendra dan para atlet terbaik bulu tangkis Indonesia akan bertanding di All England 2023. Turnamen tersebut akan dilaksanakan di Birmingham, Inggris, pada 14-19 Maret 2023 mendatang.

Menjelang tampil di All England 2023, The Daddies mengaku ingin melaju hingga babak semifinal. Kendati begitu, mereka tetap menyadari kalau mencapai keinginan tersebut tidaklah mudah, apalagi di babak 32 besar The Daddies akan bersua rekan senegara, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan.

"Inginnya, sih, masuk semi (final). Tapi, dari awal sudah enggak mudah, (bertemu) Pram/Yere, kan. Jadi, siap aja, sih," tutur Hendra saat ditemui di sela-sela latihan di Pelatnas PBSI, Cipayung, Selasa (7/3/2023).

Melihat target tersebut, keinginan The Daddies tampak menurun ketimbang melirik pencapaian mereka di All England 2022 lalu. Sebelumnya, Ahsan/Hendra sukses melaju ke partai final dan finis sebagai runner-up alias juara kedua.

Follow Berita Okezone di Google News

Sementara itu, Hendra Setiawan memberikan bocoran persiapannya bersama Ahsan menjelang bergulirnya All England 2023. Dirinya mengaku tengah fokus melatih teknik bermain. "Ya, kan, sudah masuk minggu terakhir. Jadi, banyak ke teknik seperti (main) dua lawan tiga, mungkin ada tambahan masing-masing, sih," jelas Hendra. BACA JUGA: Ini Alasan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Sangat Terkenal di China Menurut Pelatih Ganda Putra Herry IP Tentunya, menarik disaksikan perjuangan para atlet terbaik bulu tangkis Indonesia termasuk Ahsan/Hendra di ajang All England 2023. Diharapkan, hasil terbaik dapat diraih mereka demi bisa mengharumkan nama Tanah Air di kancah internasional.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.