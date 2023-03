PEMBALAP Repsol Honda, Marc Marquez, berbagi kisah soal masa-masa sulitnya kala mengalami cedera tangan yang mengerikan dalam beberapa musim terakhir. Dia menggambarkan cedera ini dengan menyebut tulangnya seperti terasa remuk.

Ya, Marquez harus berkutik dengan cedera dalam beberapa musim terakhir. Kondisinya yang tak prima bahkan membuat The Baby Alien -julukan Marc Marquez- harus absen panjang di MotoGP.

Cedera ini mulai menimpanya usia terjatuh di MotoGP Spanyol 2020. Setelah itu, dia kerap didera cedera demi cedera lainnya.

Namun, selain di arena balap, Marquez juga ternyata juga pernah mengalami insiden mengerikan ketika berada di rumahnya. Hal tersebut diungkapkan The Baby Alien -julukan Marquez- dalam dokumenternya yang berjudul 'Marc Marquez: All In'.

Dalam video dokumenter itu, Marquez mengatakan kejadian mengerikan itu terjadi saat hendak mengajak anjing peliharaannya jalan-jalan. Dia merasa tangannya retak bahkan seperti remuk saat dokter fisioterapinya mengecek cedera itu.

"Saat itu, Senin pukul 07.30 pagi. Setiap hari, saya jalan-jalan dengan anjing saya dalam keadaan perut kosong selama 45 menit," ucap Marquez, dilansir dari situs Crash, Selasa (7/3/2023).

“Saya membuka pintu dengan paksa, kemudian merasakan retakan dan saya berkata, 'Sial'. Saat saya mengeceknya, terlihat ada benjolan. Saya bertanya-tanya apa yang terjadi," lanjutnya.

"Dia (Garcia) memegang tulang saya dan langsung terasa retak. Dia langsung pucat dan mengatakan, 'Ayo langsung pergi ke rumah sakit'," jelasnya.

Selain cedera tangan, Marquez juga didera masalah lainnya pada matanya. Dia diketahui mengidap diplopia yang membuat dirinya mengalami penglihatan ganda. "Jika saya menutup satu mata, saya bisa melihat dengan sempurna. Namun, saat kedua mata saya terbuka, ada penyimpangan sedikit, saya tidak tahu, mungkin satu derajat yang terus memburuk," jelas Marquez. Namun kini, kondisi Marquez sudah berangsur-angsur membaik. Dia bahkan siap berjuang memperebutkan gelar juara lagi di MotoGP 2023.

