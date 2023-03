TANGERANG – KudaKota Equistrian sukses menggelar kompetisi internal perdana. Mereka pun membeberkan harapan berikutnya usai mencapai kesuksesan di KudaKota Equistrian Competition.

Instruktur KudaKota, Eri Gunawan, mengatakan puas Pamulang Equistrian dinilai berhasil jadi tuan rumah. Apalagi, kiprah manis pun bisa ditunjukkan para atletnya.

Kini, dirinya berharap metalitas rider mereka kian terasah seiring jam terbang di kompetisi. Sebab, di KudaKota Equistrian Competition sendiri, sejatinya mereka tidak memasang target apa pun.

"Kita nyumbang juara empat, dan good ridernya di kelas 30-50, ada 15 rider, yang kelas 0-30 dan 30-50 ada 25 rider," kata Eri kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (5/3/2023).

"All rider is doing good, the host doing good, jadi butuh latian lagi saja," ujarnya

"Target kita enggak ada, kita belajar untuk ngetes mental rider, soalnya ini kan ulang taun pertama KudaKota, jadi kita cari bibit-bibit rider yang punya potensi, buat event selanjutnya di Indonesia Challenge," tutur Eri.

"Harapannya (rider KudaKota) bisa masuk ke Indonesia Challenge entah itu Arthayasa, Equinara, atau APM, soalnya tiga itulah (yang paling bergengsi)," sambungnya. "Insya Allah untuk internal ini, ambil bibit-bibit, buat pengalaman, soalnya ini pertama kali rider banyak yang ikut, sebelum ikut challenge lain," jelasnya. Ya, KudaKota Equistrian Competition sukses digelar. Selaku panitia, KudaKota Equistrian menyumbang 15 rider. Para wakil itu pun turun di kelas jumping 0-30 cm dan 30-50 cm. Hasil yang didapat pun cukup manis karena wakil KudaKota menyumbang juara empat di kategori 30-50 cm.

