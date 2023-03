LEGENDA bulu tangkis Indonesia, Candra Wijaya berkelakar ke Hendra Setiawan untuk menjadi tandem baru Mohammad Ahsan. Hal tersebut disampaikan Candra melalui akun Instagram resminya, @cwibc1.

Untuk diketahui, Candra Wijaya merupakan mantan pebulu tangkis di sektor ganda putra Indonesia. Dirinya pernah menjadi tandem Tony Gunawan hingga Sigit Budiarto.

Bersama Tony Gunawan, Candra sempat menduduki ranking pertama di nomor ganda putra. Bahkan, dirinya juga pernah meraih medali emas pada Olimpiade 2000 di Sydney.

Candra Wijaya pun memutuskan pensiun pada 2013 silam di usianya yang telah menginjak 37 tahun. Meski begitu, ia tetap aktif dalam dunia bulu tangkis hingga mendirikan Candra Wijaya International Badminton Centre.

Beberapa waktu lalu, Candra Wijaya menyempatkan waktu untuk berlatih bersama dua mantan atlet bulu tangkis, Tontowi Ahmad dan Rian Agung Saputro. Tak hanya Tontowi dan Rian, dirinya juga bermain bersama Mohammad Ahsan.

Dalam kesempatan itu, Candra Wijaya bertandem dengan Mohammad Ahsan. Mereka berhadapan dengan duet Tontowi/Rian. Selepas pertandingan, Candra pun mengabadikan momen tersebut melalui akun Instagramnya, @cwibc1.

“Thanks brothers sparingnya luar biasa, langsung turun 1 kg nih,” tulis Candra Wijaya dikutip pada Jumat (3/3/2023).

“Semangat dan maju terus Tontowi Ahmad dan Rian Agung Saputro. Khusunya untuk bro Mohammad Ahsan yang sedang persiapan tour Eropa, wish you all the best,” lanjut Candra Wijaya.

Menariknya, dalam unggahan tersebut Candra Wijaya melemparkan kelakar kepada pasangan Mohammad Ahsan yakni Hendra Setiawan. Dirinya meminta Hendra untuk terus berkonsentrasi agar posisinya sebagai tandem Ahsan tak direbut olehnya.

“Untuk bro Hendra Setiawan juga konsen terus, jangan kendor dan harus kuat dan tahan, jangan sampai babah keinget partnernya tadi,” pungkas Candra Wijaya.

Seperti diketahui, Hendra Setiawan merupakan pasangan dari Mohammad Ahsan. Mereka memiliki sederet prestasi gemilang yang membuat para pencinta bulu tangkis Indonesia bahkan dunia terpukau melihat penampilan apik mereka.