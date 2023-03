SEMARANG – Pemenang putaran pertama final four Proliga 2023 akan segera diketahui dari hasil pertandingan antara Jakarta STIN BIN vs Jakarta LavAni. Sebab yang menang di laga tersebut maka akan menjadi juara putaran pertama babak final four Porliga 2023.

Menariknya, baik STIN BIN dan LavAni sama-sama percaya diri dapat memetik kemenangan dan menjadi juara di putaran pertama. Seperti kata asisten pelatih LavAni, Samsul Jais, timnya percaya diri bisa mengalahkan Jakarta STIN BIN karena mereka sudah pernah dua kali menumbangkan sang lawan di babak reguler dengan skor 3-2 dan 3-0.

Walau memang di sisi lain permainan semua tim di babak final four sudah banyak berubah, tapi Samsul cukup yakin LavAni bisa mengatasinya dan meraih kemenangan.

"Di babak empat besar berbeda setiap tim. Tapi kemenangan kita di babak penyisihan tentunya menjadi modal kuat," kata Samsul dikutip dari rilis PBVSI, Kamis (2/3/2023).

Menurut Samsul, pertarungan di final four melawan STIN BIN ini dipastikan bakal seru. Pasalnya, kedua tim sudah saling mempelajari kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Lalu dari sisi asisten pelatih STIN BIN, Agus Jumaedi mengatakan timnya juga sudah mempelajari kekuatan LavAni. Dua kekalahan di babak reguler dari juara bertahan itu sudah dipelajari.

"Kita sih bukan menjadikan target untuk menjadi juara putaran. Target kita adalah lolos ke grand final. Itu dulu bagi kami," ujar Agus.

Pagelaran Proliga 2023 memasuki seri kedua putaran pertama babak final four yang akan berlangsung di GOR Jatidiri, Semarang, pada 2-5 Maret. Sebelumnya, seri satu putaran pertama babak empat besar sudah dihelat pada pekan lalu di Gresik. Seri kedua di Semarang ini merupakan akhir dari putaran satu dan awal putaran dua. Alhasil, pada pekan ini juara putaran satu dari masing-masing sektor putra dan putri bakal diketahui. Di sektor putra, Jakarta STIN BIN dan Jakarta Lavani Allo Bank memperebutkan juara putaran satu karena berada di peringkat pertama dan kedua. Kedua tim tersebut sama-sama belum terkalahkan pada dua pertandingan yang berlangsung di Gresik. Saat beraksi di Semarang nanti, kedua tim tersebut pun bakal saling bentrok pada Jumat 3 Maret 2023. Pemenang dalam duel tersebut dipastikan akan menyandang gelar sebagai juara putaran satu final four. Selain itu, tim yang menang juga berpeluang besar lolos ke babak grand final yang digelar pada 19 Maret 2023 mendatang di Yogyakarta.