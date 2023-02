JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, angkat bicara soal lawan yang akan dihadapi di All England 2023. Bakal langsung menghadapi pasangan unggulan di babak pertama All England 2023, The Minions -julukan Marcus/Kevin- pun bersiap karena sejatinya menghadapi lawan unggulan atau tidak, semuanya kini punya kekuatan merata.

Di babak pertama All England 2023, Marcus/Kevin diketahui akan menghadapi ganda India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty. Rankireddy/Shetty sendiri akan berstatus unggulan keenam di ajang berlevel Super 1000 ini.

(Marcus Fernaldi Gideon kala berlatih di Pelatnas PBSI jelang tampil di All England 2023. Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)

Marcus pun menilai Rankireddy/Shetty sudah mengalami banyak perkembangan dalam permainannya, terlebih mereka kini ditangani tim baru. Meski begitu, hal ini tak membuat Marcus/Kevin ogah gentar karena sudah memahami permainan lawan tersebut setelah bertemu beberapa kali.

Marcus/Kevin pun menilai menghadapi lawan sulit sudah menjadi konsekuensi setiap pemain di ajang tersebut. Jadi, mereka merasa semua harus diwaspadai, baik unggulan atau tidak.

“Iya, mereka (Rankireddy/Shetty) lebih berkembang banyaklah. Pasti kita siap, kita juga sudah sering ketemu, kita sudah tahu,” ujar Marcus kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas, Cipayung, Rabu, 22 Februari 2023.

“Mereka sekarang juga pelatihnya baru, jadi emang perubahan mainnya ada,” sambungnya.

“Semuanya juga sudah hampir baguslah, semuanya kan rata,” jelas Marcus.

“Jadi, kalau enggak siap dikit, enggak fokus dikit, biasanya pasti lewat. Ya, itu bagus sih buat bulu tangkis, jadi semua negara itu seru, gap-nya enggak terlalu jauh semua, mirip-mirip,” lanjutnya.

Ajang All England 2023 sendiri akan digelar di Birmingham, Inggris, pada 14-19 Maret 2023. Marcus/Kevin direncanakan hanya fokus mengikuti All England 2023 di antara 5 turnamen selama tur Eropa. Artinya, Marcus/Kevin kemungkinan absen di 5 turnamen lain dalam tur Eropa. Sebelum All England 2023, ada ajang Jerman Open 2023 yang akan bergulir pada 7-12 Maret. Setelah All England 2023, ada ajang Swiss Open 2023 yang akan berlangsung pada 21-29 Maret. Selanjutnya, ajang Spanyol Masters 2023 yang bergantian bergulir pada 28 Maret-2 April 2023. Terakhir, ada Orleans Masters 2023 yang berlangsung pada 4-9 April 2023.