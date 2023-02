PEBULU tangkis cantik asal China, Zheng Yu, langsung meleleh saat melihat smash mematikan Mohammad Ahsan. Momen pebulu tangkis spesialis ganda putri yang meleleh itu pun sontak jadi sorotan Badminton Lovers (BL) Indonesia.

Diketahui, Babah Ahsan –panggilan Mohammad Ahsan- sedang mengikuti Liga Bulu Tangkis China 2023 membela tim Ruichang. Atlet 35 tahun itu jadi partner Li Junhui di nomor ganda putra Ruichang yang lolos ke final Liga Bulu Tangkis China 2023.

(Pebulu tangkis asal China, Zheng Yu terkesan dengan smash dari Mohammad Ahsan (Foto: Twitter:@BadmintonLive1)

Ya, Mohammad Ahsan/Li Junhui sukses mengalahkan ganda putra terkuat China, Liang Weikeng/Wang Chang di semifinal Liga Bulu Tangkis China 2023. Pasangan Indonesia-China itu menang dengan skor 6-11, 11-4, 11-8, 12-14, 11-5.

Mohammad Ahsan/Li Junhui jadi penentu lolosnya Ruichang ke final setelah sebelumnya bermain imbang 2-2. Namun berkat kemenangan pasangan Indonesia-China itu, Ruichang memastikat tiket ke partai final.

Mohammad Ahsan memang tidak bermain dengan partner andalannya yakni Hendra Setiawan yang pulang lebih dulu ke Tanah Air, pada Minggu 19 Februari 2023 lalu. Namun, ia seolah tak memiliki kendala sama sekali ketika menjadi tandem Li Junhui.

Bahkan, smash yang dilakukan Mohammad Ahsan kerap merepotkan lawan. Dilansir dari Twitter @BadmintonLive1, Babah Ahsan membuat pebulu tangkis spesialis ganda putri China, Zheng Yu meleleh berkat smash yang mematikannya itu.

Di tengah atmoster yang cukup bergemuruh, Zheng Yu mulany menutup mulut dengan kedua tangan seolah tak percaya melihat smash ciamik yang dilakukan Babah Ahsan. Kemudian, atlet cantik 27 tahun itu menggoyangkan tubuhnya seolah mau pingsan.

Ya, Zheng Yu melakukan gestur seperti orang yang meleleh melihat aksi Mohammad Ahsan di tepi lapangan. Alhasil, momen itu langsung mencuri perhatian Badminton Lovers Indonesia. Sejumlah warganet pun memberikan komentar menggelitik di unggahan @BadmintonLive1.

"Zheng Yu si sad girl yak, mukanya sediiiih muluuuu," cuit akun Twitter @Dia*******.

"Zheng yu outside court is always such a mood," tulis akun @Norm*****.