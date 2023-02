JADWAL lengkap Final Four Proliga 2023 akan diulas Okezone dalam artikel ini. Pada pekan pertama Final Four Proliga 2023, ada duel menarik antara Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi (putra), dan Bandung BJB Tandamata vs Jakarta BIN (putri).

Ya, turnamen Proliga 2023 kali ini telah memasuki babak Final Four pada musim kompetisi ke-21. Sebelumnya, turnamen voli bergengsi di Tanah Air itu telah digelar dalam dua putaran yang diikuti oleh sejumlah tim kuat.

Adapun, putaran pertama Proliga tahun ini telah dihelat pada 5-22 Januari 2023. Kemudian, putaran kedua juga telah dilangsungkan pada 2-19 Februari 2023.

Kini, turnamen Proliga 2023 telah mencapai babak Final Four yang diikuti oleh empat tim putra dan empat tim putri. Untuk tim putra, diikuti oleh Jakarta Lavani Allo Bank, Jakarta STIN BIN, Jakarta Bhayangkara Presisi, dan Surabaya BIN Samator.

Kemudian untuk tim putri, juga diikuti oleh sejumlah tim kuat seperti Jakarta Pertamina Fastron, Bandung BJB Tandamata, Jakarta BIN, dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Adapun, babak Final Four Proliga 2023 ini akan berlangsung dalam tiga pekan dengan waktu yang berbeda.

Untuk pekan pertama, dijadwalkan dihelat di Gresik pada 23-26 Februari 2023. Berlnjut pada pekan kedua, dilaksanakan di Semarang pada 2-5 Maret 2023. Terakhir pada pekan ketiga, berlangsung di Solo pada 9-12 Maret 2023.

Salah satu pertandingan menarik di pekan pertama, 23 Februari 2023 mempertemukan tim putri antara Bandung BJB Tandamata vs Jakarta BIN pukul 16.00 WIB. Selain itu, di tim putra ada duel antara Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi pukul 18.30 WIB. Berikut Jadwal Lengkap Final Four Proliga 2023: Pekan Pertama di GOR Tri Dharma Gresik: Kamis, 23 Februari 2023 16:00 WIB: Putri - Bandung BJB Tandamata vs Jakarta BIN 18:30 WIB: Putra - Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi Jumat, 24 Februari 2023 16:00 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Fastron vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia 18:30 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank vs Surabaya BIN Samator Sabtu, 25 Februari 2023 16:00 WIB: Putri - Bandung BJB Tandamata vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia 18:30 WIB: Putra - Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator Minggu, 26 Februari 2023 16:00 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Fastron vs Jakarta BIN 18:30 WIB: Putra - Jakarta Lavani Allo Bank vs Jakarta Bhayangkara Presisi Pekan Kedua di GOR Jatidiri Semarang: Kamis, 2 Maret 2023 16:00 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Surabaya BIN Samator 18:30 WIB: Putri - Jakarta BIN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia Jumat, 3 Maret 2023 16:00 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank vs Jakarta STIN BIN 18:30 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Fastron vs Bandung BJB Tandamata Sabtu, 4 Maret 2023 16:00 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta STIN BIN 18:30 WIB: Putri - Jakarta BIN vs Bandung BJB Tandamata Minggu, 5 Maret 2023 16:00 WIB: Putra - Surabaya BIN Samator vs Jakarta LavAni Allo Bank 18:30 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Pertamina Fastron Pekan Ketiga di GOR Sritex Arena Solo: Kamis, 9 Maret 2023 16:00 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Bandung BJB Tandamata 18:30 WIB: Putra - Surabaya BIN Samator vs Jakarta STIN BIN Jumat, 10 Maret 2023 16:00 WIB: Putri - Jakarta BIN vs Jakarta Pertamina Fastron 18:30 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta LavAni Allo Bank Sabtu, 11 Maret 2023 16:00 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta BIN 18:30 WIB: Putra - Surabaya BIN Samator vs Jakarta Bhayangkara Presisi Minggu, 12 Maret 2023 16:00 WIB: Putri - Bandung BJB Tandamata vs Jakarta Pertamina Fastron 18:30 WIB: Putra - Jakarta STIN BIN vs Jakarta LavAni Allo Bank