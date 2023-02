SAAT akun All England pernah dibikin geleng-geleng oleh skill dewa Hendra Setiawan mencuri perhatian. Hendra Setiawan bersama tandemnya, Mohammad Ahsan, memang tidak pernah habis untuk dibicarakan.

Di usianya yang tidak lagi muda, duet Ahsan/Hendra masih bisa menunjukkan penampilan yang sangat baik. Tak ayal, para pebulu tangkis dunia pun sangat menghormati pasangan berjuluk The Daddies ini.

Skill yang mumpuni dan juga sikap fair play yang tinggi adalah ciri khas dari pasangan Ahsan/Hendra. Tidak jarang, dalam sebuah pertandingan, baik Ahsan maupun Hendra, mereka menunjukkan skill tingkat tinggi.

Salah satu momen saat The Daddies menunjukan skill dewanya terjadi kala berlaga di All England 2020. Pada salah satu pertandingan, The Daddies mampu menampilkan aksi ciamik yang bahkan membuat akun Instagram resmi All England sampai tidak habis pikir.

Dalam postingan akun Instagram @allenglandofficial, tampak potret The Daddies yang sedang menerima serangan. Dalam foto yang diunggah pada 15 Mei 2020, Hendra Setiawan menunjukkan teknik pengembalian bola yang diluar nalar. Hendra memukul bola dari belakang melalui sela-sela kedua kakinya.

Aksi seperti ini sangat jarang ditemui di pertandingan bulu tangkis. Selain karena tingkat kesulitannya, melakukan aksi memukul bola melalui belakang di sela-sela kali juga berisiko menciptakan blunder yang berujung bola jatuh di area sendiri.

Melihat aksi ciamik Hendra Setiawan ini, akun Instagram yang memiliki 61 ribu pengikut ini memberi pujian setinggi langit untuk pemain kebanggan Indonesia tersebut. “Skill level? 100,” tulis akun Instagram resmi All England. Sayangnya, meski telah tampil dengan sangat luar biasa, pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan gagal untuk meraih juara pada All England 2020. The Daddies harus puas melaju hingga babak perempatfinal. Tampil sebagai unggulan kedua, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan harus tumbang dari pasangan Jepang, Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe. Mereka takluk dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 18-21. Itulah momen saat akun All England pernah dibikin geleng-geleng oleh skill dewa Hendra Setiawan.