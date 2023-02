LEBIH dari 20.000 fans setia Marc Marquez tumpah ruah di kota Madrid, menyusul diluncurkan film dokumenter Marc Marquez All In. Para penggemar The Baby Alien (julukan Marquez) itu secara bersamaan berkumpul di Gran Via, Madrid dalam acara premiere film Marc Marquez All In, yang bisa disaksikan mulai hari ini, Selasa (21/2/2023).

Sekadar diketahui, film ini bercerita tentang perjalanan Marc Marquez bukan hanya di dunia balap, tapi juga sisi lain kehidupan Marc Marquez. Seluruh penggemar yang hadir penuh suka cita atas cerita kehidupan dari idolanya tersebut.

Pertemuan dengan sang juara juga diselingi dengan touring motor di sepanjang utama Kota Madrid, Spanyol. Lebih dari 350 motor mengikuti pembalap asal Catalan itu.

Film dokumenter itu akan disiarkan dalam lima episode. Bagian awal akan tersedia di Prime Video mulai Selasa (21/2/2023) dan mulai 5 Juni di Red Bull TV.

Marc Marquez mengaku bangga dengan adanya film ini dan antusiasi para penggemar. Dia pun senang karena kali ini bisa lebih dekat dengan penggemar daripada sekadar mendengar keriuhan di balik paddock MotoGP.

“Ini adalah hal terpenting bagi saya. Pada balapan akhir pekan Anda mendengar para penggemar, tetapi mereka jauh. Melakukan hal seperti itu, meski terbatas pada 350 sepeda motor, memungkinkan Anda untuk dekat dengan mereka. Melihat kakek-nenek bersama anak-anak, itu sesuatu yang istimewa,” ucap Marc Marquez dilansir dari Paddock GP.

Marc Marquez juga mengendarai MotoGP RC213V miliknya di tengah Gran Via. Jumpa fans ini meninggalkan makna tersendiri di hati Marc Marquez yakni penggemar bisa melihat dia sebagai manusia biasa. "Saya pikir orang-orang bersenang-senang dan melihat bagian lain dari diri saya, bukan hanya pengemudinya tetapi juga manusianya," tambah Marc Marquez. “Kita adalah manusia. Sebagian besar waktu mereka melihat kami sebagai pahlawan super, dengan helm dan motor. Tetapi kami adalah orang biasa, kami memiliki privasi dan masalah pribadi, bukan hanya sepeda motor,” lanjutnya. Dalam film itu turut menghadirkan cerita dari saat Marc Marquez juara hingga terpuruk karena cedera dua tahun lalu. Ia pun bertekad untuk membuat cerita baru dalam periode berikutnya. “Bagian selanjutnya bagi saya adalah kemenangan dan kesuksesan. Kembalinya yang sebenarnya adalah ketika saya bisa berjuang untuk menang lagi. Ini akan menjadi bab berikutnya,” pungkasnya.