5 pemain NBA yang sukses merevolusi dunia basket menarik dibahas pada artikel kali ini. Ada sederet pebasket hebat di NBA.

Kali ini, ada beberapa pemain yang berhasil mengubah permainan di timnya. Hal itu dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui penguasaan teknis atau fisik dan stamina yang luar biasa.

Berikut 5 pemain NBA yang sukses merevolusi dunia basket

5. Michael Jordan





Bisa dibilang, Michael Jordan merupakan pebasket terbaik sepanjang masa. Ikatan dengan Chicago Bulls pada era 90-an membuat olahraga basket menjadi meroket di seluruh dunia.

Gaya bermain pebasket legendaris asal Amerika Serikat ini beragam dan membuat terpukau. Dia sebagai dengan shooter, guard, forward, bahkan point guard.

4. Larry Bird





Pada 1970-an, NBA kehilangan penggemar. Populasi Amerika Serikat kehilangan minatnya.

Namun, sosok pemain legendaris, yakni Larry Bird, yang begitu dikenal namanya karena permainannya berhasil mengubah permainan. Dia meraih penghargaan Rookie of the Year MVP, MVP Final, MVP All-Star, Coach of the Year, dan Executive of the year.

3. Shaquille ONeal

Shaquille ONeal memulai karier profesionalnya di Orlando Magic. Namun, tahun-tahun karier pentingnya dihabiskan bersama Miami Heat. Shaquille ONeal menjadi terkenal karena gerakan black tornado. Gerakan tersebut dilakukan dengan post-up, berbalik, serta menggunakan sikunya sebagai pengungkit guna slam dunk. 2. Magic Johnson

Magic Johnson merupakan bagian kedua dari persaingan olahraga terbesar sepanjang masa. Keduanya mempunyai peran untuk menumbuhkan semangat baru ke NBA. Jhonson secara khusus menyandang gelar sebagai point guard terhebat dalam sejarah basket. 1. Stephen Curry

Sejak kedatangan Stephen Curry di Golden State Warriors, dia telah benar-benar mengubah permainan. Curry juga dianggap sebagai penembak terbaik di NBA. Stephen Curry mencatatkan rekor untuk tiga angka atau three point terbanyak yang dibuat dalam satu musim. Raja tembakan 3 angka ini mencatatkannya lebih dari 200.