JEKA Saragih berhasil menggoda UFC berkat dua kemenangan KO. Alhasil, petarung UFC itu dipastikan bakal mentas di ajang bergengsi, UFC.

Ya, Jeka Saragih memberi kabar mengejutkan untuk masyarakat Indonesia. Jeka mengabarkan berhasil menandatangani kontrak untuk 5 pertandingan di Ultimate Fighting Championship (UFC), sebuah kompetisi bela diri paling prestisius di dunia.

Pria dengan nama lengkap Jeka Asparido Saragih Sumbayak ini merupakan putra Indonesia yang berasal dari Simalungun Sumatera Utara. Dirinya mengawali karier bela dirinya pada cabang olahraga wushu pada 2013.

Di ajang itu, Jeka meraih juara tingkat nasional di Yogyakarta. Dia menjadi wakil Sumatera Utara di Pekan Olahraga Nasional (PON).

Jeka Saragih merupakan juara One Pride Mix Martial Art pada tahun 2017. Penampilan impresif Jeka Saragih di ajang One Pride MMA Indonesia mengantarkannya untuk mengikuti Road to UFC.

Sebatas informasi, Road to UFC merupakan tempat bagi petarung MMA di Asia untuk dapat berkarier di tingkat Internasional. Petarung yang lolos di Road to UFC ini nantinya akan mendapat kontrak dari organisasi yang dipimpin oleh Dana White itu.

BACA JUGA: Cerita Jeka Saragih yang Sempat Galau untuk Tinggalkan Keluarga dan Kampung Halaman demi Bertarung di Ring UFC

Pada ajang Road to UFC, Jeka Saragih berhasil menang KO dengan dua lawan pertamanya, yakni Pawan Maan Singh dan Ki Won-bin. Pada pertarungan pertamanya di Road to UFC melawan Pawan Maan Singh 9 pada Juni 2022 itu, Jeka Saragih melakukan pukulan berputar pada ronde ketiga yang berhasil langsung menumbangkan lawannya itu.

Kemudian, pada pertarungan melawan Ki Won-bin, pukulan lurus Jeka berhasil membuat lawannya tidak berdaya. Duel itu sendiri digelar pada 23 Oktober 2022.

Follow Berita Okezone di Google News

Alhasil, Jeka pun melaju ke final Road to UFC. Di babak itu, dia bertemu dengan Anshul Jubli, petarung asal India. Namun sayang, Jeka Saragih harus kalah TKO. Kendati demikian, hasil kemenangan TKO pada dua pertarungan sebelumnya berhasil membuat Jeka tetap mendapat kontrak dari UFC. Hal ini membuat dirinya menjadi petarung pertama asal Indonesia yang berkesempatan untuk mengikuti kompetisi bergengsi itu. “Meski berlaga di kelas ringan, divisi berat yang salah baginya, di #roadtoufc, Jeka berhasil membuat kesal dengan mencatatkan dua KO melawan lawan yang lebih besar darinya,” Tulis Mola menjelaskan penandatangan kontrak Jeka Saragih di UFC. “Dia menandatangani kontrak dengan @ufc sebagai petarung kelas bulu dan siap untuk menunjukkan kemampuannya di divisi berat yang tepat,” sambungnya.