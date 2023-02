DI bulan Maret dan April, setelah Thailand Masters 2023 dan Indonesia berhasil meraih gelar juara lewat Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dari nomor ganda putra. Kini saatnya tim bulu tangkis top dunia mempersiapkan diri menuju turnamen di Eropa.

Rangkaian pertandingan tersebut akan lengkap tersaji di iNews, New Home of Badminton.

Seluruh rangkaian pertandingan BWF European Tour 2023, dimulai dari German Open 2023 Super 300, All England Open 2023 Super 1000, Swiss Open 2023 Super 300, Spanyol Masters 2023 Super 300 dan Orleans Masters 2023 Super 300 akan lengkap disajikan di iNews dengan menghadirkan keseruan dari aksi hebat para pebulutangkis tangguh dalam turnamen-turnamen terbaik dunia tersebut, pastinya akan memberikan hiburan bagi para peminat bulu tangkis.

Diawali dengan turnamen German Open 2023 yang diselenggarakan di Mulheim, Jerman pada 07-12 Maret 2023. Jika menilik sejarah, German Open pertama kali digelar pada tahun 2001 dan para jawara dikuasai oleh wakil Eropa.

Indonesia ternyata baru berhasil merebut satu gelar juara saja dalam turnamen ini lewat pasangan ganda putra, Flandy Limpele/Eng Hian di tahun 2003. Dalam German Open 2023, Indonesia bertekad untuk menyudahi kenangan pahit tersebut dengan memperbaiki catatan prestasi dan meraih gelar juara.

Tak hanya itu, akan ada pula turnamen bulutangkis bergengsi All England Open 2023 yang akan tersaji lengkap di iNews dan dipastikan bertabur pemain-pemain top bulutangkis dunia. Skuad Indonesia pun akan menurunkan sejumlah pemain-pemain terbaiknya di turnamen BWF Super 1000 ini.

Pada musim lalu, Indonesia berhasil menjadi juara di sektor ganda putra, gelar juara tersebut dimenangkan oleh Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. Lantas, penasaran bagaimana keseruan dan aksi seru para wakil-wakil terbaik Indonesia mengukir sejarah dan meraih gelar juara di BWF European Tour 2023?

Jangan lewatkan! Dukung dan saksikan perjuangan atlet-atlet bulu tangkis terbaik tanah air di German Open 2023 pada 07-12 Maret, All England Open 2023 pada 14-19 Maret, Kemudian berlanjut ke Swiss Open 2023 pada 21-26 Maret, Lalu ada Spanyol Masters 2023 pada 28 Maret-02 April dan Orleans Masters 2023 pada 04-09 April. LIVE hanya di iNews. New Home of Badminton. Selain itu, dapat juga disaksikan secara streaming di Vision+ dan RCTI+.

