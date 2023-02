AKSI nekat Danielย Marthin main dengan kaki bengkak tapi berbuah tiket lolos ke final Thailand Masters 2023. Pasangan Leo Rolly Carnando itu mengaku tetap nekat main meski sembari menjalani perawatan.

Kaki bengkak Daniel sudah diketahui selama beberapa hari terakhir sejak diunggah di akun Twitter-nya, @danielmarthin12. Namun, dia tetap melanjutkan kiprahnya di Thailand Masters 2023.

Pada Sabtu (4/2/2023), Daniel kembali mengunggah foto kakinya di Twitter seusai kemenangan atas wakil tuan rumah, Supak Jomkoh/Kiittinupong Kedren, dengan skor 18-21, 21-17 dan 21-17. Foto pertama memperlihatkan bagian ujung depan telapak kakinya masih bengkak dan memiliki ukuran yang lebih besar dari kaki kanannya.

โ€œPuji Tuhan masih diberi kemenangan. God is good all the time,โ€ cuit Daniel dalam keterangan foto tersebut.

Pemain berusia 21 tahun itu kemudian mengunggah foto kaki kirinya yang mendapat perawatan dari tim medis bernam Mas Antok. Daniel mengaku bermain dengan bermodalkan nekat dalam kondisi ini.

โ€œYang penting nekat, terima kasih Mas Antok,โ€ cuit Daniel dalam keterangan foto itu. Daniel mengunggah foto pertamanya pada Rabu dan Kamis, 1-2 Februari 2023 lalu. Dia membeberkan bagaimana kondisi kaki kirinya yang bengkak setelah bermain di babak 32 besar dan 16 besar. Kendati begitu, itu tidak menghentikan tekadnya untuk terus bersaing hingga mampu mencapai partai final. Pasangan Leo Rolly/Daniel Marthin akan menghadapi Su Ching Heng/Ye Hong Wei asal Taiwan pada partai keempat di final Thailand Masters, Minggu (5/2/2023) ini.