PREDIKSI duel Jeka Saragih vs Anshul Jubli di final road to UFC menarik dibahas. Duel yang mempertemukan petarung Indonesia melawan Anshul Jubli ini diyakini berjalan sengit.

Prediksi pertarungan sengit Jeka Saragih vs Anshul Jubli disampaikan oleh media Inggris yang berbasis data, The Stats Zone. Ewan Lavender, jurnalis The Stats Zone, menganalisis jalannya duel sengit tersebut.

Dalam analisisnya, Lavender mengatakan Jeka memiliki keunggulan di awal-awal kontra petarung India, Anshul Jubli. Hal itu bisa terjadi jika mampu membaca kekuatan lawan dengan baik.

Lavender pun mengatakan bahwa Jeka bisa saja kehilangan momentum andai Jubli sudah menemukan waktu yang tepat untuk membalas. Untuk itu, Jeka harus berhati-hati karena postur tubuhnya yang juga lebih kecil dari lawan.

“Jeka adalah kelas bulu alami dan Jubli akan memiliki keunggulan tinggi empat inci. Tetapi yang menarik, mereka memiliki jangkauan yang sama,” tulis Lavender dalam artikel pratinjau duel, dilansir dari The Stats Zone, Sabtu (4/2/2023).

“Jeka akan melihat untuk membaca sekilas dari kejauhan dan melepaskan pukulannya,” sambungnya.

“Harapkan Jubli untuk mencoba dan menahan Jeka dengan jabnya dan mengatur waktu upaya pencopotannya. Jeka berkemampuan lengkap dan jika dia bisa mengancam takedownnya sendiri untuk mengatur tendangan keras dan tangan kanannya, dia akan memberi Jubli beberapa masalah serius,” jelas Lavender.

Tak ayal, duel Jeka vs Jubli pun diyakini berjalan sengit. Namun, Jeka dinilai punya kans menang jika bisa tampil cerdas dalam duel tersebut “Ini adalah pertarungan yang sangat ketat dan kami mendukung Jubli untuk decision, tetapi selama Jeka adalah yang diunggulkan, dia adalah pilihan yang cerdas,” tulis Lavender. Duel Jeka Saragih vs Anshul Jubli di final road to UFC pun akan digelar di Las Vegas, Amerika Serikat pada Minggu 5 Februari 2023 siang WIB. Jika menang atas Jubli, Jeka akan mendapat kontrak dari UFC. Jika hal ini benar terjadi, Jeka Saragih akan mengukir sejarah baru dalam dunia UFC. Dia akan menjadi petarung pertama dari Indonesia yang mendapat kontrak UFC.