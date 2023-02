JADWAL perempatfinal Thailand Masters 2023 hari ini, Jumat 3 Februari 2023 akan Anda ketahui di Okezone. Terdapat 9 wakil Indonesia termasuk Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan bertarung di babak perempatfinal. Laga-laga tersebut dapat disaksikan di Vision+.

Ya, Thailand Masters 2023 terus berlanjut hingga hari ini, Jumat 3 Februari 2023 dan sudah memasuki babak perempatfinal. Seluruh pertandingan itu akan berlangsung di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand.

Ini merupakan agenda keempat dari 31 turnamen yang ada dalam BWF World Tour 2023. Dalam turnamen kali ini, Indonesia akan menurunkan para pemain muda untuk memperebutkan hadiah total Rp3,15 miliar.

Dari nomor ganda putra, terdapat empat wakil Indonesia yang akan bertanding di babak perempatfinal. Mereka yakni Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana, Muhammad Rayhan Nur Fadillah/Rahmat Hidayat, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan, dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Sementara itu, dari sektor ganda campuran juga terdapat empat wakil Indonesia. Mereka ialah Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela, Amri Syahnawi/Winny Oktavina Kandow, dan Akbar Bintang Cahyono/Marsheilla Gischa Islami.

Follow Berita Okezone di Google News