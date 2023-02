PEMBALAP Repsol Honda, Marc Marquez cukup ambisius untuk meraih titel juara MotoGP 2023. Sebab itu, rider asal Spanyol tersebut meminta dukungan penuh kepada fans barunya bernama We Are 93.

Belum lama ini, Marc Marquez membuat komunitas fans baru bernama We Are 93. Hadirnya We Are 93 ini diharapkan bisa jadi lucutan positif bagi pembalap berjuluk The Baby Alien mengarungi MotoGP 2023.

Marc Marquez sendiri memperkenalkan We Are 93 sebagai pendukungnya dengan konsep baru. Bahkan laman resmi dan username media sosial We Are 93 diubah dari @fanclubmm93 menjadi @weare93.

Kini, Marc Marquez mengajak para penggemarnya untuk menjadi bagian dari kumpulan fans barunya itu. Dengan hadirnya komunitas baru itu, pembalap 29 tahun tersebut meminta dukungan penuh di setiap balapan MotoGP 2023.

"2022 bukanlah tahun yang baik, tetapi setelah semua pekerjaan saya akan memasuki musim baru dengan banyak energi dan banyak kepercayaan diri," ucap Marc Marquez, dilansir dari Speed Week, Kamis (2/2/2023).

"Para penggemar telah ada untuk saya di saat-saat tersulit dan sekarang saya membutuhkan mereka (fansnya) lagi dekat dengan saya untuk mendukung saya selama tahun yang sangat penting ini," tambah pemilik enam gelar juara dunia itu.

Penampilan Marc Marquez memang mengalami penurunan, terutama tiga tahun belakangan. Nasibnya berubah 180 derajat setelah menderita cedera parah dalam balapan di Jerez pada 2020 silam. Juara MotoGP enam kali itu kesulitan untuk bersaing di papan atas MotoGP. Rasa sakit yang menghantuinya bahkan semoat membuatnya berpikir untuk pensiun. Namun, ia seiring berjalannya waktu, ia cukup kuat untuk melalui rintangan tersebut. Kini, The Baby Alien siap menatap gelar juara dunia ketujuhnya di MotoGP 2023.