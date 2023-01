JAKARTA – Pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah, mengomentari pesan menyentuh yang didapatnya dari Jonatan Christie usai juara Indonesia Masters 2023. Irwansyah pun menunjukkan reaksi haru mendapati pesan dari anak asuhnya itu.

Ya, Irwansyah patut berbangga atas pencapaian anak asuhnya di Indonesia Masters 2023. Lewat tangan dinginnya, ia berhasil mengantar dua anak asuhnya, Jonatan Christie dan Chico Aura Dwi Wardouyo, melaju ke partai puncak sehingga tercipa all Indonesian finals di Istora Senayan, Jakarta.

Jonatan pun keluar sebagai juara usai mengalahkan Chico. Berlangsung pada Minggu 29 Januari 2023, Jonatan menang dalam waktu 44 menit dengan skor 21-17 dan 21-16.

Setelah laga usai, Irwansyah mendapatkan sesuatu yang spesial saat Jonatan menyebut namanya di sesi tanya jawab di lapangan. Ia mendapat ucapan terima kasih berkali-kali dari Jonatan.

"Thank you coach. Thank you coach. Thank you. Pelatih saya, yang enggak pernah stop untuk percaya sama saya, yang selalu support saya," tegas Jonatan dalam pernyataan tersebut.

Tentu saja, pernyataan Jonatan itu terasa sangat menyentuh, terutama bagi Irwansyah. Dia pun mengaku sangat terharu dan bangga dengan apa yang disampaikan oleh anak didiknya tersebut.

"Saya terharu banget sebenarnya, tadi di lapangan juga sebagai pelatih, ya Chico juga bilang gitu," ungkap Irwansyah dalam konferensi pers pascalaga. "Terima kasih banyak, mereka pemain-pemain yang luar biasa dari disiplin, dan juga menghargai saya sebagai pelatih. Saya sangat terharu dan bangga," sambungnya. Memang, perjuangan Irwansyah dalam menangani skuad tunggal putra Indonesia tidaklah mudah. Selama satu tahun ke belakang, ia harus berjuang sendirian untuk melatih Jonatan dan kawan-kawan. Namun, seakan usaha tak mengkhianati hasil, kini Irwansyah boleh tersenyum lebar bahwa anak asuhnya telah membuahkan hasil. Untuk tahun ini, ia pun telah memiliki pendamping, yakni Harry Hartono.