KISAH mengejutkan petinju legendaris dunia Muhammad Ali yang ternyata takut dengan Mike Tyson menarik dikulik. Sebab, Muhammad Ali sejatinya jadi salah satu petinju terhebat di dunia karena kiprahnya yang luar biasa selama ini.

Bahkan, Muhammad Ali disebut The Greatest Of All Time. Petinju kelahiran 17 Januari 1942 itu sudah berhasil meraih medali emas Olimpiade (1960) hingga bahkan menjadi petinju pertama yang memenangkan kejuaraan dunia kelas berat di tiga kesempatan (1964, 1974, dan 1978).

Sepanjang karienrya, Ali juga berhasil mempertahankan gelar tersebut sebanyak 19 kali. Dia pun memiliki rekor bertinju 56-5 selama berkarier.

BACA JUGA: Alasan Kenapa Mike Tyson Gigit Telinga Petinju Evander Holyfield

Dengan catatan luar biasa dalam kariernya itu, Muhammad Ali tentunya tak takut menghadapi lawan mana pun. Namun ternyata, legenda tinju dunia itu takut melawan Mike Tyson.

BACA JUGA: Kenapa Petinju Mike Tyson Dijuluki si Leher Beton?

Hal tersebut disampaikan legenda tinju dunia, George Foreman. Dia mengatakan bahwa Muhammad Ali sendiri yang berbicara kepadanya bahwa dirinya ragu bisa mengalahkan Mike Tyson jika harus dihadapkan di ring tinju.

Follow Berita Okezone di Google News

Pasalnya, Muhammad Ali merasa Mike Tyson pun pukulan yang sangat keras. Sederet petinju dunia pun sudah merasakan keganasan dari Iron Mike -julukan Mike Tyson. “Muhammad Ali sendiri yang memberi tahu saya,” ujar George Foreman, sebagaimana dikutip dari Talk Sport. “Saya berkata kepadanya, 'Apakah menurut Anda Tyson bisa mengalahkan siapa pun?' Dia berkata, 'Bung, pukulan Tyson sangat keras,’” sambungnya. “Dia merasa Tyson memukul lebih keras daripada siapa pun yang dia hadapi. Dia pernah mengatakan kepada saya bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri bisa mengalahkan Mike Tyson,” jelas George Foreman.