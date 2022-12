JAKARTA – Pebulutangkis Indonesia, Fajar Alfian benar-benar merasa bahagia sekaligus terharu karena akan segera dinobatkan sebagai pasangan ranking satu dunia di nomor ganda putra. Ia yang berpasangan dengan Muhammad Rian Ardianto itu pun mengungkapkan apa yang dirasakannya terkait kabar bahagia itu.

Seperti diketahui, Fajri –sebutan Fajar/Rian- menunjukkan performa luar biasa pada musim 2022 ini. Meski sempat terseok-seok di awal tahun, mereka berhasil bangkit dan berkembang menjadi pasangan paling konsisten serta sukses menjalani musim terbaik mereka selama bertandem.

Pada tahun ini, duet andalan Pelatnas Cipayung itu berhasil menembus delapan final dari 15 turnamen yang mereka ikuti. Empat gelar juara pun sukses mereka sabet, yakni pada gelaran Swiss Open, Indonesia Masters, Malaysia Masters dan Denmark Open 2022.

Selain itu, Fajar/Rian juga membawa pulang medali perungu Kejuaraan Dunia Bulutangkis dan Kejuaraan Asia 2022. Berkat performa gemilang itu, mereka pun menyabet penghargaan Most Improved Player of the Year 2022 dari BWF alias pasangan paling berkembang tahun ini.

Musim sensasional ini pun bakal ditutup dengan manis oleh duet yang saat ini masih menjadi ranking dua dunia itu. Sebab, dalam perbaruan ranking BWF yang akan dirilis pekan depan, tepatnya pada Selasa 27 Desember 2022, mereka bakal naik ke takhta tertinggi ganda putra dunia dengan torehan 88.655 poin, menggeser jagoan Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, yang mengoleksi 82.700 poin.

Fajar pun mengirimkan pesan menyentuh yang menceritakan jatuh bangunnya bersama Rian selama delapan tahun terakhir hingga akhirnya menjadi pasangan nomor satu dunia untuk kali pertama. Tak lupa, dia mengucapkan syukur kepada semua pihak yang selalu mendukung mereka.

“Tidak terasa udah di penghujung tahun 2022, juga perjalanan yang udah dijalani setahun ini. Awal tahun bagian yang terberat karena kalah di 2 turnamen penting. Tapi itu engga menghabat kita untuk tetap memberikan yang terbaik sampai saat ini,” tulis Fajar di Instagram-nya, @fajaralfian95, pada Kamis (22/12/2022). “8 tahun lamanya menjadi partner, 8 tahun menjalani jatuh bangun bersama, semakin kuat tiap tahunnya. Alhamdulillah, dengan semua perjuangan yang kami lalui, bisa menjadi Rangking 1 Dunia & mendapatkan penghargaan Most Improved Player of the Year 2022,” tambah Fajar. “Terima kasih dari hati yang paling dalam untuk semua yang telah mendukung terutama keluarga, pelatih, PBSI dan semua fans,” tutup rekan Rian tersebut.