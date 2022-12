ALASAN kenapa pembalap Dani Pedrosa dijuluki The Little Spaniard akan Anda ketahui dalam artikel Okezone kali ini. Atlet-atlet olahraga kerap kali mendapatkan julukan-julukan unik selama kariernya baik dari pengamat maupun penggemar.

Para rider MotoGP pun mendapatkan julukan dari para penggemarnya. Sebut saja Valentino Rossi yang dijuluki The Doctor atau Marc Marquez yang dijuluki The Baby Alien. Demikian juga dengan Dani Pedrosa yang mendapatkan julukan The Little Spaniard.

Lantas mengapa ia mendapatkan julukan tersebut? Simak ulasan berikut ini untuk mengetahui alasan kenapa pembalap Dani Pedrosa dijuluki The Little Spaniard

Alasan Kenapa Pembalap Dani Pedrosa dijuluki The Little Spaniard

Julukan The Little Spaniard rupanya diberikan kepada Dani Pedrosa karena fisik pembalap yang kini berusia 37 tahun tersebut cukup pendek. Sebagai seorang pembalap kuda besi, tinggi Dani Pedrosa hanyalah 158 cm.

Ukuran tubuh tersebut tentunya terbilang pendek, apalagi jika dibandingkan dengan motor yang ditungganginya. Karena itulah ia mendapat julukan Little atau kecil.

Sedangkan Spaniard mengacu pada identitas sang pembalap yang berasal dari negara Spanyol. Sehingga jika julukan tersebut digabung maka The Little Spaniard berarti Pria Spanyol yang Kecil.

Profil Singkat Dani Pedrosa

Dani Pedrosa merupakan mantan pembalap MotoGP yang lahir pada 29 September 1985. Ia menjalani debutnya di Grand Prix pada 2001 bersama tim Honda. Sepanjang kariernya di Grand Prix ia telah memenangkan tiga gelar dunia, yaitu pada GP125 2003, GP250 2004, dan GP250 2005. Lalu pada 2006 ia naik tahta ke kelas para raja di MotoGP bersama tim Repsol Honda. Sayangnya, selama berkarier di kelas tertinggi ini Pedrosa belum pernah meraih gelar juara dunia. Prestasi terbaik Dani Pedrosa adalah menjadi runner up pada MotoGP 2007, 2010, dan 2012. Mengenai hal itu, dalam sebuah wawancara Pedrosa mengaku tak pernah menyesal karena ia selalu mengusahakan kemampuan terbaiknya. Kariernya di MotoGP berakhir pada 2018 saat ia memutuskan untuk pensiun. Saat ini, Dani Pedrosa aktif sebagai test rider KTM hingga 2023. Demikian alasan kenapa pembalap Dani Pedrosa dijuluki The Little Spaniard.