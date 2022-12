PERTARUNGAN sengit antara dua petarung profesional di kelas welter (welterweight) resmi digelar hari ini, Minggu (18/12). Rafael Aghayev vs Raymond Daniels akan bertarung dalam Karate Combat yang berlangsung di The Backlot of Universal Studios Florida.

‘The Pearl of the Karate World’ julukan yang diberikan untuk Rafael Aghayev. Dia berhasil meraih berbagai titel, salah satunya juara dunia.

Tidak ada petarung lain yang menunjukkan tingkat keterampilan yang apik di setiap arena pertarungan seperti yang dimiliki Aghayev dengan pukulan dan tendangan. Dia menciptakan gaya baru untuk membedah lawan-lawannya dan berhasil menemukan cara untuk menang. Tak ayal, dia menjadi kebanggaan Azerbaijan.

Hari ini, Aghayev akan berhadapan dengan karateka terhebat Amerika Serikat, Raymond Daniels yang baru-baru ini memenangkan Bellator Kickboxing World Championship.

Seperti banyak petarung American Stylist, ia bertarung dalam posisi yang sangat tajam dengan tangan yang sangat rendah, gerakan tersebut efektif untuk melindungi tubuh dengan sangat baik. Serta kombinasi dart 1-2 yang merupakan spesialisasi Daniels yang sangat sulit dibaca oleh kebanyakan lawan.

Lantas, antara kedua petarung fantastis ini, siapakah yang berhasil meraih gelar juara? Saksikan pertarungan sengit antara Rafael Aghayev vs Raymond Daniels di Karate Combat, hari ini (Minggu, 18 Desember 2022) pukul 06.00 WIB, LIVE di iNews. Selain itu, dapat juga disaksikan secara streaming di Vision+ dan RCTI+. Ayo set ulang frekuensi TV digital/STB anda, tonton iNews di saluran digital terbaik.