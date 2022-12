KEJURNAS POBSI 2022 telah digelar di Pusat Latihan Nasional (Puslatnas) PB POBSI sejak 1 Desember lalu, kini ajang tersebut pun sudah usai. Provinsi DKI Jakarta sukses meraih gelar juara umum mengungguli dua pesaing terdekat yakni Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Provinsi DKI Jakarta mengoleksi tiga emas, dua perak, dan dua perunggu. Mereka unggul atas Jawa Barat yang duduk di peringkat kedua dengan mengantongi tiga emas, satu perak, dan empat perunggu.

Sementara itu, Sumatera Utara harus puas bertengger di urutan ketiga. Mereka meraih dua emas, dua perak, dan dua perunggu.

Wakil Ketua Umum PB POBSI, Syafril Nasution, hadir langsung untuk menutup Kejurnas POBSI 2022 secara langsung sekaligus menyerahkan trofi kepada provinsi DKI Jakarta. Syafril berharap dengan berakhirnya gelaran ini bisa melahirkan bibit-bibit berkualitas pada olahraga biliar.

"Saya ucapkan selamat kepada DKI Jakarta dan juga tentunya kepada provinsi lain yang berjuang dalam Kejurnas POBSI 2022," kata Syafril dalam sambutannya, Kamis (8/12/2022).

"Saya harap dari Kejurnas POBSI 2022 ini dapat lahir atlet-atlet yang berbakat sehingga bisa unjuk gigi di berbagai event baik nasional maupun internasional," sambungnya.

Syafril menambahkan betapa besarnya komitmen yang diberikan Ketua Umum POBSI, Hary Tanoesoedibjo. Dirinya mengatakan kalau Ketum POBSI akan memberikan fasilitas pendukung agar para atlet biliar bisa berkembang ke arah yang lebih positif.

"Tentunya kita akan memberikan yang terbaik untuk para atlet. Karena atlet bisa mendapatkan hasil terbaik apabila mendapat fasilitas yang terbaik dan pak Ketum sangat berkomitmen. Pak Ketum ingin para atlet benar-benar siap untuk menghadapi turnamen-turnamen level nasional maupun internasional," pungkas Syafril.

Sekadar diketahui, terdapat 138 peserta dari 24 provinsi yang bersaing di 12 nomor pertandingan pada Kejurnas POBSI 2022. Adapun nomor pertandingan itu meliputi Eight Ball, Nine Ball, Ten Ball, Fifteen Ball, Snooker, Snooker Six Red, English Billiard Frame, English Billiard Point, Carom One Cushion dan Carom Three Cushion. Sedangkan untuk kelompok putri hanya dua nomor yang akan dipertandingkan, yaitu Nine Ball dan Ten Ball.