LINK live streaming BWF World Tour Finals 2022 hari ini, Kamis (8/12/2022) dapat disaksikan di RCTI+ mulai pukul 11.00 WIB. Hari kedua dari turnamen tersebut akan segera dimulai dan tujuh wakil Indonesia akan kembali beraksi di Nimibutr Arena, Bangkokm Thailand.

Ketujuh wakil Indonesia tersebut akan terbagi bermain di dua lapangan. Pada lapangan petama atau Court 1, ada Gregoria Mariska Tunjung, Anthony Sinisuka Ginting, dan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Lalu di Court 2 ada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Jonatan Christie, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. Gregoria pun dipastikan menjadi wakil Indonesia pertama yang beraksi pada hari ini.

Gregoria tepatnya akan menantang tunggal putri asal Korea Selatan, An Se Young. Saat ini, Gregoria tengah dalam kepercayaan diri yang tinggi karena pada laga pertamanya di BWF World Tour Finals 2022, atlet berusia 23 tahun itu sanggup mengalahkan unggulan pertama, Chen Yufei (China) lewat pertarungan rubber game.

Gregoria tepatnya menang dengan skor 21-9, 14-21, dan 21-16. Tentunya kemenangan atas Chen Yufei bisa menjadi modal yang sangat baik untuk Gregoria dalam menghadapi An Se Young uang merupakan unggulan keempat di BWF World Tour Finals 2022.

Tepat setelah permainan Gregoria, giliran Apriyani/Siti yang beraksi. Sama seperti Gregoria, Apriyani/Siti juga sanggup memetik kemenangan pada laga pertama mereka di BWF World Tour Finals 2022.

Pada laga yang dihelat Rabu 7 Desember 2022 itu, Apriyani/Siti sanggup menumbangkan wakil Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan dengan dua gim langsung lewat skor 23-21 dan 21-19. Kali ini, lawan yang dihadapi Apriyani/Siti di hari kedua sangatlah berat.

Sebab Apriyani/Siti akan melawan unggulan kedua, yakni Zhang Shuxian/Zheng Yu (China). Namun, sejauh dari tiga pertemuan kedua pasangan itu, Apriyani/Siti selalu mampu meraih kemenangan.

Beralih ke Court 2, ada pertarungan menarik antara Jonatan Christie vs Loh Kean Yew (Singapura) and Fajar/Rian vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang). Tak lupa juga ada Ahsan/Hendra vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.

Tentu melihat lawan-lawan wakil Indonesia itu, maka pertarungan hari ini akan sangat menarik. Aksi-aksi para wakil Indonesia di Court 1 dan Court 2 dapat Anda saksikan di RCTI+. Caranya klik di sini atau bisa melalui ini.