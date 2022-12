JADWAL siaran langsung BWF World Tour Finals 2022 hari ini, Kamis (8/12/2022), sudah dirilis. Ada sederet laga seru yang akan dilakoni 7 wakil Indonesia, di antaranya mempertemukan Gregoria Mariska Tunjung vs An Se Young (Korea Selatan) hingga Anthony Sinisuka Ginting vs Chou Tien Chen (Taiwan). Laga-laga itu akan disiarkan secara live di iNews dan MNCTV.

Ya, ajang BWF World Tour Finals 2022 berlanjut pada hari ini. Para pemain akan menghadapi laga kedua di fase grup.

Para wakil Indonesia sendiri diketahui sukses membuka perjalanan dengan manis di BWF World Tour Finals 2022. Kecuali Jonatan Christie, semua wakil berhasil meraih kemenangan. Kini, mereka tentunya bertekad melanjutkan kiprah manisnya itu demi memperbesar peluang lolos ke semifinal BWF World Tour Finals 2022.

Laga hari ini akan dibuka dengan penampilan Gregoria Mariska Tunjung. Wakil satu-satunya Indonesia di sektor tunggal putri itu akan melawan unggulan keempat pada turnamen ini, yakni An Se Young (Korea Selatan).

Secara rekor pertemuan, Gregoria kalah dari An Se Young, yakni dengan kedudukan 0-3. Pertemuan terakhir kedua pemain terjadi di final Australia Open 2022, di mana Gregoria kalah dengan skor 17-21 dan 9-21.

Meski begitu, kans Gregoria untuk revans tetap terbuka lebar. Sebab, dia tampil ciamik di awal BWF World Tour Finals 2022 ini. Melawan unggulan pertama asal China, Chen Yu Fei, Gregoria berhasil menang dalam duel rubber game dengan skor 21-9, 14-21, dan 21-16.

Kemudian, ada satu-satunya wakil Indonesia di ganda putri yang juga akan berlaga, yakni Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Mereka akan melawan unggulan kedua asal China, Zhang Shu Xian/Zheng Yu.

Apriyani/Fadia punya catatan ciamik kala melawan Zhang/Zheng, di mana mereka unggul secara rekor pertemuan dengan 3-0. Kemenangan teranyar didapat kala berhadapan di babak final Singapore Open 2022, Apriyani/Fadia menang dua game langsung dengan skor 21-14 dan 21-17.

Tak ayal, hasil itu jadi modal ciamik Apriyani/Fadia dalam melawan Zhang/Zheng pada siang hari nanti. Apalagi, Apriyani/Fadia berhasil menang di laga perdana dengan melibas Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia) dengan skor 23-21 dan 21-19. Sementara Zhang/Zheng, mereka kalah dari rekan sekompatriotnya, Cheng Qing Chen/Jia Yi Fan, dengan skor 18-21, 21-17, dan 14-21.

Beralih ke tunggal putra, ada Anthony Sinisuka Ginting yang akan melawan unggulan kedua asal Taiwan, Chou Tien Chen. Anthony juga punya modal ciamik dalam melawan Chou karena unggul secara head to head dengan kedudukan 8-6. Kemenangan terakhir didapat di final Hylo Open 2022 dengan skor 18-21, 21-11, dan 24-22.

Sementara itu, satu lagi wakil Indonesia di sektor tunggal putra, yakni Jonatan Christie, akan melawan wakil Singapura, Loh Kean Yew. Jonatan dipastikan bertekad kuat meraih kemenangan dalam laga tersebut lantaran harus menelan kekalahan di laga perdana. Kekalahan itu didapat kala bersua Anthony dengan skor 21-6, 10-21, dan 9-21. Kans Jonatan mengalahkan Loh Kean Yew pun terbuka lebar karena unggul telak 5-0 secara rekor pertemuan dengan jagoan Singapura itu. Lalu, dua wakil Indonesia di ganda putra akan menghadapi lawan sulit pada hari ini. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto akan mealwan pasangan peringkat pertama di ranking dunia asal Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, sementara Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan akan mealwan wakil Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen. Secara rekor pertemuan, Ahsan/Hendra unggul jauh dari Kim/Anders dengan 6-1. Namun, The Daddies -julukan Ahsan/Hendra- kalah dari wakil Denmark itu di pertemuan terakhirnya yang terjadi di perempatfinal Thailand Open 2022 dengan skor 13-21 dan 15-21. Sementara Fajar/Rian, mereka kalah secara rekor pertemuan melawan Takuro/Yugo, dengan 2-3. Di pertemuan terakhir, Fajar/Rian pun kalah dari wakil Jepang itu dengan skor 22-24, 21-16, dan 9-21 yang terjadi di final Malaysia Open 2022. Akankah kedua pasangan Indonesia itu bisa revans pada hari ini? Terakhir, wakil Indonesia yang akan berlaga pada hari ini di BWF World Tour Finals 2022 adalah Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. Mereka juga akan menghadapi lawan sulit, yakni unggulan pertama asal China, Zheng Siwei/Huang Yaqiong. Sejauh ini, kedua pasangan baru bertemu sekali yang terjadi di final Malaysia Masters 2022. Hasilnya, Rinov/Pitha kalah dengan skor 17-21 dan 12-21. Namun, kans mereka untuk bangkit tentunya terbuka lebar karena Rinov/Pitha tampil apik di laga pembuka BWF World Tour Finals 2022 dengan melibas unggulan keempat asal Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jamie, dengan skor 21-12 dan 21-15. Tak ayal, laga-laga di atas sangat sayang untuk dilewatkan. Anda bisa menyaksikannya secara live di iNews dan MNCTV pada Kamis (8/12/2022) mulai pukul 11.00 WIB. Berikut Jadwal Siaran Langsung BWF World Tour Finals 2022 Hari Ini: Kamis, 8 Desember 2022 Court 1 Gregoria Mariska Tunjung vs An Se Young (Korea Selatan) – Partai 1 Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Zhang Shu Xian/Zheng Yu (China) – Partai 2 Anthony Sinisuka Ginting vs Chou Tien Chen (Taiwan) – Partai 3 Court 2 Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) – Partai 4 Jonatan Christie vs Loh Kean Yew (Singapura) – Partai 5 Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Zheng Siwei/Huang Yaqiong (China) – Partai 7 Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark) – Partai 8