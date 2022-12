MENGENAL istilah GOAT dalam olahraga bisa anda ketahui dalam artikel Okezone kali ini. Istilah GOAT sudah sering kali kita dengar ketika para atlet di cabang olahraga memiliki prestasi yang mentereng.

Semua cabang olahraga memiliki GOAT nya masing-masing. Namun, istilah GOAT mulai terkenal karena dua pesepakbola hebat, yaitu Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Keduanya bersaing untuk menjadi yang terbaik di sepakbola.

GOAT sendiri memiliki kepanjangan Greatest of All Time, yang dalam bahasa Indonesia “Terhebat Sepanjang Masa”. Kata GOAT sering diibaratkan seperti gambar kambing karena memiliki arti dalam bahasa Inggris yang sama.

GOAT disematkan untuk pemain terbaik sepanjang sejarah dalam suatu bidang olahraga. Seperti halnya sepakbola terdapat Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, MotoGP terdapat Valentino Rossi, dan Basket terdapat LeBron James.

Sejak dahulu selalu ada perdebatan antara pesepakbola yang terbaik di dunia, dulu perdebatan itu terjadi antara Pele dan Diego Maradona. Namun, pada masa itu penyematan GOAT belum ada.

Tentu terdapat sejarah mengapa istilah GOAT bisa terkenal seperti sekarang. Pada 1992 istilah GOAT baru diperkenalkan. GOAT berasal dari olahraga tinju. Saat itu istri petinju Muhammad Ali, Lonnie, menyebutkan bahwa suaminya adalah GOAT dalam olahraga tinju.

Istri Muhammad Ali itu bahkan membangun perusahaan dengan nama Greatest of All Time, Inc. Sehingga istilah itu menjadi lisensi dan menjadi kekayaan intelektual.

Istilah GOAT sempat memiliki konotasi yang negatif. Awal abad ke-20 banyak jurnalis Amerika Serikat yang menyematkan istilah GOAT kepada atlet yang gagal atau tidak memenuhi ekspektasi penonton.

Namun, pada 2011 istilah GOAT menjadi populer kembali karena Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Berawal dari Frank Deford, penulis olahraga yang mempopulerkan label GOAT untuk dua pesepakbola hebat tersebut.

Hingga kini istilah GOAT sudah menjamur di berbagai bidang olahraga. Terlebih lagi kedua mega bintang sepakbola, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sudah memasuki usia senja.

Sehingga penyematan kata GOAT semakin sering kita dengar. Selain itu, masih banyak orang yang membandingkan antara kedua pemain hebat tersebut.