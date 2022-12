JAKARTA – Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Biliar 2022 sudah resmi dibuka. Sebanyak 138 peserta ambil bagian dalam Kejurnas Biliar 2022. Mereka pun siap bertarung demi mengukir prestasi manis.

Kejurnas Biliar 2022 digelar Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI). Kegiatan itu berlangsung sejak 1 sampai 8 Desember 2022 di Puslatnas, Wisma Indovision 2, Jakarta.

(Hary Tanoesoedibjo resmi buka Kejurnas Biliar 2022. Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia)

Ajang Kejurnas Biliar sempat tidak berjalan beberapa waktu lalu karena pandemi covid-19. Tepatnya, Kejurnas Biliar terakhir kali digelar pada 2018.

Kejurnas Biliar 2022 mendapat sambutan antusias peserta dari berbagai daerah. Sebab, ada 138 peserta dari 24 provinsi yang sudah mendaftarkan diri.

Tidak hanya itu, ajang tersebut juga mempertandingkan 12 nomor pertandingan. Itu akan sesuai tergantung tiap-tiap peserta.

Untuk kategori pool putra A ada dua nomor, yakni delapan ball single dan sembilan ball single. Sementara itu, kategori pool putra b juga ada dua nomor, yaitu sepuluh ball single dan 15 ball single.

Kalau kategori pool putri, ada nomor sembilan ball single dan 10 ball single. Untuk kategori snooker ada dua nomor juga, yaitu snooker single dan snooker enam ball reds single.

Selain itu, juga ada kategori english billiard yang mempertandingkan dua nomor, yakni english billiard from single dan english billiard point 250 single. Kategori carom juga diperlombakan dalam Kejurnas Biliar 2022 dengan dua nomor, yaitu one cushion dan three cushion.

Kejurnas Biliar akan memperebutkan medali dan nilai untuk menentukan ranking nasional. Selain itu, setiap kemenangan peserta bakal mendapatkan poin yang akan dikumpulkan untuk menentukan juara umum ajang tersebut.

Total, ada 44 medali yang akan diperebutkan para peserta. Rinciannya, ada 12 medali emas, 12 medali perak, dan 24 medali perunggu.