KEJUARAAN Nasional (Kejurnas) Biliar 2022 segera dimulai. Tepatnya berlangsung pada 2-8 Desember 2022 mendatang di Pusat Latihan Nasional (puslatnas) PB POBSI, Jl. Panjang, Komplek Green Garden Blok A8 No.1 Jakarta Barat.

Nantinya, sebanyak 12 nomor akan dipertandingkan pada kejurnas kali ini. Adapun ke-12 nomor itu meliputi Eight Ball, Nine Ball, Ten Ball, Fifteen Ball, Snooker, Snooker Six Red, English Billiard Frame, English Billiard Point, Carom One Cushion dan Carom Three Cushion.

Sedangkan untuk kelompok putri hanya dua nomor yang akan dipertandingkan. Di antaranya, Nine Ball dan Ten Ball.

Selain untuk meraih kemenangan, para atlet juga berkesempatan mendulang poin untuk diakumulasikan pada tabel poin ranking nasional oleh PB POBSI. Itu merupakan kesempatan bagi para atlet yang ingin memperbaiki poin ranking mereka masing-masing.

Di mana peraih poin tertinggi, akan dinobatkan sebagai pebiliar terbaik di Indonesia, pada akhir tahun mendatang. "Dengan banyaknya nomor pertandingan yang akan digelar, tentunya kejurnas ini dapat dimanfaatkan bagi para atlet untuk mendapatkan poin ranking nasional,” kata Wakil Ketua II Binpres PB POBSI, Fadil Nasution saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Dengan adanya kejurnas ini, juga menambah deretan kejuaraan biliar nasional yang bisa memetik poin ranking. Sehingga perebutan posisi utama pada poin ranking nasinal semakin kompetitif untuk para atlet biliar yang berlaga. Sebagai informasi, untuk suatu nomor pertandingan pada kejurnas nanti dapat dipertandingkan apabila diikuti oleh minimal lima Pengprov. Selanjutnya untuk satu nomor pertandingan dapat diikuti oleh maksimal dua orang atlet dari satu Pengprov, serta satu orang atlet hanya dapat mengikuti maksimal dua nomor Pertandingan pada disiplin yang sama.