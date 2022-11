JADWAL wakil Indonesia di hari kedua Australia Open 2022 sudah dirilis. Ada 9 wakil Indonesia yang siap berlaga hari ini, termasuk Chico Aura Dwi Wardoyo dan Shesar Hiren Rhustavito, di Quay Centre, Australia, Rabu (16/11/2022) mulai pukul 05.00 WIB.

Ya, ajang Australia Open 2022 terus berlanjut hari ini. Ada sejumlah laga seru yang akan digelar pada hari ini. Di antaranya, duel Shesar Hiren Rhustavito melawan tunggal putra Jepang yang sedang gacor, Kodai Naraoka.

Shesar dan Kodai Naraoka pun tercatat sudah 2 kali bertemu. Rekor pertemuan mereka pun imbang 1-1. Shesar sukses mengalahkan Kodai Naraoka kala bersua di Piala Thomas 2022 dengan skor 21-17 dan 21-11.

Namun, Naraoka berhasil revans di pertemuan teranyar melawan Shesar yang terjadi di French Open 2022. Pertemuan itu berlangsung sengit, di mana Naraoka menang dengan skor 21-23, 21-9, dan 22-20.

Selain Shesar, ada wakil lain di sektor tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, yang akan berlaga di Australia Open 2022 pada hari ini. Chico juga akan menghadapi lawan kuat di babak pertama, yakni Li Shi Feng (China).

Namun, Chico unggul secara rekor pertemuan atas Li Shi Feng dengan 1-0. Kemenangan itu didapat kala berhadapan di Badminton Asia Championship 2022 dengan skor 21-17 dan 21-14.

Selain itu, masih ada sejumlah wakil lain di sektor tunggal putra yang akan berlaga hari ini. Mereka adalah Christian Adinata vs Ephraim Stephen Sam (Australia), Tommy Sugiarto vs Lu Guang Zu (China), dan Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay vs Lu Chia Hung (Taiwan).

Beralih ke sektor tunggal putri, ada 2 wakil Indonesia yang akan berlaga hari ini. Mereka adalah Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani.

Gregoria akan melawan wakil tuan rumah, Sydney Tjonadi. Sementara itu, Putri KW akan melawan wakil Malaysia, Soniia Cheah.

Kemudian, ada satu wakil dari sektor ganda putra yang akan mewakil Indonesia di Australia Open 2022. Mereka adalah Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Mereka akan melawan wakil Taiwan, Chang Ko-Chi/Po Li-Wei. Wakil terakhir yang akan berlaga hari ini berasal dari sektor ganda putri, yakni Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto. Mereka akan melawan wakil Australia, Louisa Ma/Victoria Na. Berikut Jadwal Wakil Indonesia di Hari Kedua Australia Open 2022: Rabu, 16 November 2022 Court 1 Putri Kusuma Wardani vs Soniia Cheah (Malaysia) – Partai 7 Christian Adinata vs Ephraim Stephen Sam (Australia) – Partai 8 Court 2 Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani vs Chang Ko-Chi/Po Li-Wei (Taiwan) – Partai 3 Chico Aura Dwi Wardoyo vs Li Shi Feng (China) – Partai 5 Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Louisa Ma/Victoria Na (Australia) – Partai 8 Shesar Hiren Rhustavito vs Kodai Naraoka (Jepang) – Partai 10 Court 3 Gregoria Mariska Tunjung vs Syden Tjonadi (Australia) – Partai 9 Tommy Sugiarto vs Lu Guang Zu (China) – Partai 11 Court 4 Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay vs Lu Chia Hung (Taiwan) – Partai 3