YASONNA Laoly ungkap harapannya di perayaan ulang tahun keempat Federasi Kempo Indonesia (FKI). Perayaan tersebut dilaksanakan pada Kamis 10 November 2022.

Pada 10 November 2018, FKI dilahirkan dengan nama Persatuan Olahraga Kempo Indonesia (PORKEMI). Itu kemudian beralih menjadi FKI per tanggal 30 Januari 2021 melalui Keputusan Musyawarah Persatuan Nasional Luar Biasa (MUPERNASLUB) PORKEMI 2021. Pada saat ini, FKI telah menjadi bagian dari Komite Olimpiade Indonesia (KOI), yang merupakan bagian dari International Olympic Comittee (IOC).

Dalam kurun waktu 4 tahun, FKI sudah berhasil mengikuti beberapa Kejuaraan International dan berhasil membawa nama harum Indonesia ke kancah dunia olahraga Internasional.

“Saya sangat bangga atas pencapaian-pencapaian FKI dalam Kejuaraan-kejuaraan Internasional, dalam waktu yang cukup singkat FKI mampu meraih prestasi yang gemilang di tingkat Internasional, yaitu pada THE 1ST E-KEMPO IKF WORLD CHAMPIONSHIPS 2020 di LISBON - PORTUGAL, FKI meraih dua medali,” kata Yasonna Hamonangan Laoly, Ketua Kepengurusan Tingkat Pusat (KTP) Federasi Kempo Indonesia (FKI) Masa Bakti 2022-2026 pada perayaan ulang tahun ke-4.

“Kemudian pada THE 2ND E-KEMPO IKF WORLD CHAMPIONSHIPS 2021 di LISBON - PORTUGAL, FKI meraih 16 medali, pada THE 17TH IKF WORLD CHAMPIONSHIPS 2021 di ANTALYA - TURKEY FKI meraih 20 MEDALI dan juga pada THE 18TH IKF WORLD CHAMPIONSHIPS 2022 di HAMMAMET - TUNISIA, FKI meraih 37 medali,” lanjut Yasonna yang juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Selanjutnya Yasona juga menyebutkan harapannnya agar prestasi FKI dan pembibitan kesatria muda bisa semakin ditingkatkan dengan membangun Graha-graha Kempo di seluruh Indonesia.

Acara ulang tahun FKI ke-4 ini dilaksanakan secara sederhana dan diikuti oleh 87 Kestaria FKI secara daring dari seluruh 23 cabang di Indonesia.

Pemotongan Kue Ulang Tahun dengan berwarna merah dengan logo FKI, dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Diana Penyami, seraya menyatakan harapannya. “Semoga kesatria-kesatria FKI semakin solid, semakin berprestasi, bisa mendidik kesatria muda dimanapun berada dan semoga FKI semakin dikenal diseluruh Indonesia maupun di dunia olahraga Internasional“ Sebagai penutup Yasonna juga mendoakan agar semoga FKI sukses dalan Kejuaraan Internasional The 20TH IKF World Class Champshionship 2023, di CALDAS DE RAINHA - PORTUGAL yang akan berlangsung pada bulan April 2023.