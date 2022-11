BRIGHT Up Cup 2022 berlanjut hari ini, Jumat (11/11/2022). Hari ini, ada saksi seru ganda putra terbaik Indonesia dan negara lain. Laga-laga seru itu siap disiarkan secara live di iNews.

Ya, pertandingan ekshibisi Bright Up Cup 2022 masih berlanjut. Setelah keseruan aksi tunggal putra, kemarin 10 November 2022 dengan dimenangkan oleh wakil Indonesia, Jonatan Christie, kali ini ada ganda putra yang siap beraksi.

Ganda putra Indonesia, juara Denmark Open 2022, Fajar Alfian akan berpasangan dengan Pramudya Kusumawardana. Sebab, pasangannya, Muhammad Rian Ardianto sedang dalam kondisi yang tidak prima. Kemudian, wakil lain Indonesia, yaitu Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri, juga siap tempur.

Sama halnya dengan wakil asal Malaysia, tandem juara dunia, Aaron Chia, yaitu Soh Wooi Yik, pun sedang mengalami cedera. Alhasil, ia akan berpasangan dengan Nur Izzuddin. Wakil lain dari Malaysia yang akan bertanding, yakni Ong Yew Sin/Teo Ee Yi.

Format pertandingan masih sama, yaitu para pemain dari tiap grup akan saling bertemu satu sama lain. Lalu, pemuncak klasemen nantinya akan berhadapan di final.

Laga ini akan menggunakan sistem poin 1x25. Dengan adanya pertandingan ini, para pemain diharapkan bisa meningkatkan level performa terbaik sebelum berlaga di BWF World Tour Finals 2022, bulan depan.

Untuk memberi dukungan dan menjadi sumber semangat bagi para pemain Indonesia, para penikmat bulu tangkis tidak hanya bisa menyaksikan pertandingan ini di layar kaca. Anda juga bisa juga hadir secara langsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

Selain itu, acara ini juga akan dimeriahkan oleh grup band kenamaan Tanah Air, yakni D’Masiv. Lantas, penasaran bagaimana keseruan dan aksi hebat para bintang-bintang bulu tangkis Indonesia?

Jangan lewatkan, keseruan dan kemeriahan pertandingan ekshibisi Bright Up Cup 2022, dalam pertandingan ganda putra, hari ini, Jumat (11/11/2022) pukul 16.50 WIB secara LIVE di iNews, New Home Of Badminton. Selain itu, dapat juga disaksikan secara streaming di Vision+ dan RCTI+.

