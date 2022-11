BRIGHT Up Cup 2022 Road To World Tour Finals siap digelar mulai besok. Turnamen bulu tangkis ini akan ditayangkan oleh iNews.

Hylo Open 2022 baru saja selesai digelar pada pekan lalu, dengan dua wakil Indonesia menjadi juara melalui Anthony Ginting dan Rehan Naufal/Lisa Ayu. Kini, turnamen eksebisi Bright Up Cup 2022 akan mulai digelar pada Kamis 10 November 2022.

Bright Up Cup 2022 digelar sebagai ajang persiapan bagi para wakil Indonesia menjelang pementasan BWF World Tour Finals 2022 yang akan dihelat Desember nanti. Sejumlah atlet dari luar Indonesia pun akan turut meramaikan.

Keseruan pertandingan ini akan dibuka oleh atlet-atlet terbaik dari nomor tunggal putra. Juara tunggal putra Indonesia di Hylo Open 2022, Anthony Sinisuka Ginting akan ikut bertanding bersama Jonatan Christie dan Chico Aura Dwi Wardoyo. Kemudian, terdapat 2 wakil tunggal putra dari Malaysia, Ng Tze Yong dan Leong Jun Hao. Dan ada pula, Sitthikom Thammasin wakil tunggal putra asal Thailand.

Setelah itu, pertandingan akan dilanjutkan oleh atlet-atlet dari nomor ganda putra, yakni pemenang Denmark Open 2022, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana. Lalu, pertandingan pun semakin seru dengan hadirnya juara dunia asal Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik dan Ong Yew Sin/Teo Ee Yi yang sudah menyegel tempat untuk berlaga di BWF World Tour Finals 2022.

Selain dihadiri oleh para pebulutangkis top dunia, eksebisi ini juga akan dimeriahkan dengan gegap gempita penonton Indonesia yang akan secara langsung hadir di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, untuk memberikan dukungan dan menjadi sumber semangat bagi para pemain Indonesia agar semakin membara. Kemudian, akan ada penampilan dari bintang tamu kenamaan tanah air, yaitu Lyodra dan D’Masiv. Lantas, penasaran bagaimana keseruan dan aksi-aksi hebat para pebulutangkis terbaik Indonesia?

Jangan lewatkan! Keseruan dan kemeriahan pertandingan eksebisi Bright Up Cup 2022, dalam pertandingan tunggal putra, besok, Kamis, 10 November 2022, pukul 16.00 WIB dan pertandingan ganda putra, pada Jumat, 11 November 2022, pukul 16.50 WIB secara LIVE di iNews, New Home Of Badminton. Selain itu, dapat juga disaksikan secara streaming di Vision+ dan RCTI+.

Ayo set ulang frekuensi TV digital/STB anda, tonton iNews di Kanal 28 UHF, saluran digital terbaik.