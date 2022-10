SEBANYAK 5 kisah paling aneh Mike Tyson di luar ring tinju akan dibahas dalam artikel ini. Juara tinju dunia satu ini diketahui memiliki ragam kisah yang mengikuti perjalan kariernya.

Tak hanya dikenal dengan ketangguhan di dalam ring, petinju yang kini berusia 56 tahun itu memiliki banyak kisah kontroversi di luar ring yang kerap menjadi buah bibir. Wajar saja, ia sangat dikenal banyak orang sehingga apa yang ia lakukan sangat mudah menjadi kontroversi.

Lantas, apa saja kisah paling aneh Mike Tyson di luar ring tinju?

Berikut 5 kisah paling aneh Mike Tyson di luar ring tinju

5. Pernah Membuat Michael Jordan Ketakutan





Dalam bukunya berjudul Taming the Beast: The Untold Story of Mike Tyson, sang mantan manajer, Rory Holloway menceritakan kisah sang petinju yang marah kepada pemain basket profesional. Pemain basket itu adalah Michael Jordan.

Hal itu terjadi saat keduanya menghadiri pesta ulang tahun pemain American Football, Richard Dent, pada 1988. Mike Tyson marah lantaran Michael Jordan pernah berkencan bersama istri pertamanya, Robin Givens.

Usut punya usut, Rory Holloway mengatakan jika kala itu Mike Tyson kehilangan kendali disebabkan terlalu banyak minum-minuman beralkohol di pesta tersebut.

4. Pernah Buat Brad Pitt Mohon Ampun





Selain membuat ketakutan pebasket profesional, ternyata Mike Tyson juga pernah membuat aktor kenamaan meminta ampun. Ya, kala itu petinju satu ini memergoki sang aktor Hollywood berduaan dengan Robins Givens.

Kejadian itu bermula saat Iron Mike -julukan Mike Tyson- menyelesaikan surat cerai dengan Robin Givens pada 1989.

"Anda harus melihat raut wajahnya. Dia tampak siap untuk menerima ritual terakhirnya," tulisnya dalam bukunya The Undisputed Truth.

Mike Tyson yang mengklaim bahwa Brad Pitt ketakutan itu telah dibantah Robin Givens. Robin Givens mengaku Brad Pitt pernah berkunjung ke rumahnya dan dipergoki Mike Tyson, namun Brad Pitt tidak meminta ampun kepada Mike Tyson.

3. Pernah Menjadi Bintang Tamu Klub Sepakbola

Meski sama-sama cabang olahraga, namun sepakbola dan tinju sangatlah berbeda. Uniknya, bukan bidangnya, justru Mike Tyson pernah diundang dalam acara klub sepakbola. Mike Tyson menjadi tamu kejutan pada pertandingan persahabatan Peterborough United pada 12 tahun yang lalu. Saat mendapat kesempatan berbicara di jeda antar-babak ia mengaku bahwa tidak mengetahui Peterborough United. 2. Memiliki Saudara Ahli Bedah

Mengingat kelakuan petinju satu ini yang penuh kontroversi, tentunya tak banyak yang mengira jika Mike Tyson memiliki seorang kakak ahli bedah. Ya, Rodney Tyson, meski semasa muda sama bandelnya dengan sang adik hingga dipenjara, namun ia berubah hingga akhirnya berhasil menjadi seorang dokter bedah kenamaan di Amerika. 1. Memiliki Peliharaan Harimau

Umumnya seseorang akan memilih kucing atau anjing sebagai peliharaannya. Namun, tidak bagi Mike Tyson, ia lebih memilih memelihara harimau. Bahkan, Mike Tyson diketahui memiliki 3 ekor harimau dan kerap tidur bersama ketiga peliharaannya itu. Hanya saja, setelah harimaunya pernah hampir menyerang tetangganya ia pun menyadari menjinakkan hewan buas bukan perkara yang mudah.