HASIL race F1 GP AS 2022 sudah diketahui. Balapan F1 GP Amerika Serikat 2022 dimenangi oleh pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen.

Balapan F1 GP AS 2022 digelar di Circuit of The Americas (CoTA), Amerika Serikat pada Senin (24/10/2022) dini hari WIB. Verstappen sukses mengasapi Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas) dan Charles Leclerc (Scuderia Ferrari).

Jalannya Balapan

Max Verstappen berhasil memimpin jalannya balapan sejak awal. Pembalap berpaspor Belanda itu diikuti oleh Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas), Lance Stroll (Aston Martin), dan George Russell (Mercedes AMG Petronas) yang berada tepat di belakangnya.

Tiba-tiba, bendera kuning berkibar setelah Carlos Sainz (Scuderia Ferrari) disenggol Russell. Mobil yang dikendarai oleh Sainz berputar kencang akibat senggolan itu. Sainz pun dikonfirmasi tak bisa melanjutkan balapan karena mobilnya rusak.

Memasuki lap ke-15, beberapa pembalap menepi ke pitstop untuk mengganti ban. Terpantau, Hamilton dan Verstappen termasuk diantara para pembalap tersebut. Selama itu, posisi pertama diambil alih oleh Sergio Perez (Red Bull Racing).

Pada lap ke-18, Safety Car dikeluarkan karena Valtteri Bottas (Alfa Romeo) melintir dan terjebak di gravel. Selepas itu, para pembalap kembali memacu mobilnya. Verstappen sejauh ini masih memimpin disusul Hamilton dan Perez.

Tiba-tiba, bendera kuning kembali berkibar setelah Fernando Alonso (Alpine F1 Team) dan Lance Stroll (Aston Martin) terlibat kecelakaan hebat. Mobil yang dikendarai Alonso terlihat menyenggol bagian belakang mobil Stroll.

Namun demikian, hanya Stroll yang dipastikan tak bisa melanjutkan balapan karena mobilnya mengalami kerusakan parah. Di sudut lain, Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) dan Perez bertarung hebat untuk berebut posisi ketiga.

Kedua pembalap terpantau saling salip menjelang lap ke-32. Balapan semakin seru setelah Verstappen memutuskan masuk ke pitstop lagi untuk mengganti ban. Kini, Sebastian Vettel (Aston Martin) memimpin jalannya balapan.

Tak berlangsung lama, Hamilton berhasil merebut posisi pertama setelah melakukan pergerakan apik pada lap ke-41. Pembalap asal Inggris itu nyaman memimpin balapan. Namun, Verstappen terus menempel di belakangnya. Pada lap ke-49, The Dutch Devil -julukan Verstappen- akhirnya mampu merebut posisi pertama setelah memanfaatkan DRS. Hamilton pun tertinggal sekitar dua detik dari pembalap asal Belanda tersebut. Verstappen yang memimpin jalannya balapan hingga akhir dibuntuti oleh Hamilton dan Leclerc. Pada akhirnya, Verstappen berhasil memenangkan F1 GP Amerika Serikat 2022 dengan catatan waktu Berikut Hasil Race F1 GP AS 2022: 1 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 56 Laps 2 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Formula One Team 3 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari 4 Sergio Perez MEX Oracle Bull Racing 5 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas Formula One Team 6 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 7 Fernando Alonso ESP BWT Alpine F1 Team 8 Sebastian Vettel GER Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team 9 Kevin Magnussen DEN Haas F1 Team 10 Yuki Tsunoda JPN Scuderia AlphaTauri 11 Esteban Ocon FRA BWT Alpine F1 Team 12 Alex Albon THA Williams Racing 13 Zhou Guanyu CHN Alfa Romeo F1 Team Orlen 14 Pierre Gasly FRA Scuderia AlphaTauri 15 Mick Schumacher GER Haas F1 Team 16 Daniel Ricciardo AUS McLaren F1 Team 17 Nicholas Latifi CAN Williams Racing Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team DNF Valtteri Bottas FIN Alfa Romeo F1 Team Orlen DNF Carlos Sainz ESP Scuderia Ferrari DNF