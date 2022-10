SEOUL – Ajang 2nd ANOC World Beach Games 2023 akan segera bergulir, tepatnya pada 5-12 Agustus 2023 di Bali. Ketua Komite Olimpiade (NOC) Indonesia, Raja Sapta Oktohari, memastikan 205 negara berpartisipasi di 2nd ANOC World Beach Games 2023.

“Dapat dipastikan, tahun depan bulan Agustus di Bali akan kedatangan tamu dari 205 negara yang menjadikan kegiatan olahraga terbesar dalam sejarah Indonesia yang pernah ada,” ucap Okto melalui konpers virtual di Seoul, Korea Selatan, Kamis (20/10/2022).

Raja Sapta Oktohari bersama pemerintah pun baru saja mempresentasikan kesiapan 2nd ANOC World Beach Games 2023 di Bali dalam Sidang Umum Tahunan Association National Olympic Committee (ANOC) atau General Assembly XVI di Seoul, Korea Selatan. Acara itu digelar pada 19 Oktober 2022.

Dalam kesempatan itu, 1.500 delegasi dari 205 NOC seluruh dunia tampak antusias hadir di acara 2nd ANOC World Beach Games 2023. Apresiasi pun diberikan International Federation serta petinggi organisasi dunia yang hadir pada acara itu.

Okto menjelaskan, terdapat dinamika yang alot dalam penentuan waktu terselenggaranya ajang ini. Sebab, ada beberapa federasi dan negara yang menjalankan kompetisi lainnya di waktu bersamaan.

Namun, saat pihaknya melakukan presentasi dengan menghadirkan suasana dan kehangatan Bali di Korea Selatan, para delegasi yang bersangkutan terpukau. Akhirnya, dinamika itu menjadi cair.

“Hasilnya mendaptkan respons yang luar bisa, bahkan ANOC sendiri langsung datang kepada kita semua menyampaikan bahwa dinamikanya langsung selesai,” lanjut Okto.

Lebih lanjut, Okto memaparkan bahwa gelaran ini bakal memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang pantas menyelenggarakan ajang-ajang internasional. Diharapkan ke depannya, tertanam standar khas yang dimiliki Indonesia.

“Kami menjanjikan dan memastikan kepada mereka semua bahwa apa yang kita lakukan nanti di Bali akan menjadi new benchmark, penanda baru, titik awal baru terhadap standar mereka supaya bisa mengerti. This is Indonesian Way,” jelasnya.

Sekadar informasi, World Beach Games ini adalah ajang multievent yang menampilkan perlombaan di olahraga air dan pantai seluruh dunia. Sebanyak 14 cabang olahraga yang bakal dipertandingkan nanti.

Di antaranya, open water swimming 5km, beach water polo, beach soccer, beach handball, individual kata karate, kite foil, beach tennis, aquathlon, beach volleyball 4x4, beach wrestling, basket 3x3, air badminton, rowing sprint, dan surfing.