PETARUNG Mixed Martial Art (MMA) asal Indonesia, Jeka Saragih, siap unjuk gigi di semifinal Road To UFC. Rencananya pada Minggu 23 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB, Jeka Saragih akan ditantang jagoan asal Korea Selatan, Selatan Ki Won Bin.

Laga Jeka Saragih vs Ki Won Bin bukanlah laga utama. Pertandingan ini merupakan bagian dari UFC 280.

Untuk mendapatkan hasil maksimal, Jeka Saragih berlatih keras. Ia bahkan dikirim ke Amerika Serikat untuk menimba ilmu di Studio 540, San Diego, selama satu bulan. Di sana, Jeka Saragih dilatih secara intensif oleh Marc Fiore, pelatih MMA beberapa juara UFC.

"Kita melatih Jeka Saragih secara cerdas. Kita perhatikan tubuhnya. Kita tidak memperbolehkan dia lolos begitu saja. Dia terus berlatih dan berlatih keras. Fisiknya secara bertahap semakin terbentuk,” kata Marc Fiore dalam keterangan pers yang diterima Okezone.

β€œDia belajar dan menyerap ilmu yang diajarkan. Dia menggunakan ilmunya. Kita selalu bicara tentang seberapa cepat dia belajar. Dia luar biasa. Kita senang, semua berjalan sesuai rencana," lanjut Marc Fiore.

Jeka Saragih sendiri sudah siap menghadapi pertarungan akbarnya. Ia optimistis bisa membuat bangga Indonesia dengan mendapat kontrak dari UFC.

"Saya akan membuktikan kepada masyarakat Indonesia bila fighter Indonesia itu layak di pertandingan di UFC. Jangan memandang fighter Indonesia sebelah mata. Untuk lawan saya berikutnya di Abu Dhabi, saya tidak akan mundur. Siapa pun lawannya saya hadapi dengan mental dan skill saya," tegas Jeka Saragih.

Ajang Road to UFC digelar para petarung Asia dan memperebutkan kontrak dari organisasi MMA pimpinan Dana White. Semifinal Road to UFC akan berlangsung di Abu Dhabi, bersamaan dengan gelaran UFC 280 yang dibintangi duel bentrokan Charles Oliveira vs Islam Makhachev di perebutan gelar kelas ringan.

Pertarungan Charles Oliveira vs Islam Makhachev menjadi match terbesar kelas ringan yang sudah ditunggu-tunggu penggemar MMA. Pertarungan Jeka Saragih di Semifinal Road to UFC akan disiarkan Mola pada Minggu, 23 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB.