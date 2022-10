CARA sixpack dalam 7 hari ala Denny Sumargo yang tak banyak orang tahu akan dibahas di artikel ini. Mantan atlet basket ini pamerkan cerita sukses bentuk perut kotak-kotak dalam waktu singkat.

Memiliki perut kotak-kotak atau sixpack tentu menjadi dambaan banyak kaum pria, bahkan wanita. Bentuk tubuh atletis ini meningkatkan rasa percaya diri serta dapat menarik perhatian lawan jenis.

Sebagai mantan atlet basket yang kini berprofesi sebagai aktor dan youtuber, Denny Sumargo membagikan cara mendapatkan perut idaman dalam waktu singkat. Denny Sumargo mulai membangun kebiasaan ini saat pandemi Covid-19.

Berikut Cara Sixpack dalam 7 Hari ala Denny Sumargo

Pandemi Covid-19 menyebabkan ditutupnya berbagai sarana umum termasuk pusat kebugaran atau gym. Hal ini membuat sebagian besar orang menjalani pola hidup tidak sehat hingga bisa menambah berat badannya.

Denny Sumargo membagikan tips mudah dan aman membentuk perut sixpack. Berkat tips ini berat badan Denny Sumargo berhasil turun yang awalnya 82 kg menjadi 78 kg. Ada tiga hal yang menjadi perhatian yaitu asupan makanan, pola tidur dan diet.

3. Konsumsi Protein





Konsumsi protein menjadi faktor penting dalam memenuhi kebutuhan asupan makan untuk membentuk otot. Untuk itu sertakan daging atau telur pada menu makanan diet setiap harinya.

Berdasarkan The National Center for Biotechnology untuk membentuk otot sebaiknya konsumsi 2 gr sampai 2,5 gr per kilogram berat badan.

2. Konsisten Workout

Selain itu pembentukan otot tubuh supaya lebih sempurna tidak lepas dari workout. Denny Sumargo membagikan beberapa gerakan yang dapat dilakukan dirumah dengan mudah. Beberapa gerakan seperti knee tuck, crossover crunch, flutter kicks, spiderman push up, sit up, dan russian twist membantu membakar lemak tubuh dan menjadikannya energi. Denny Sumargo berpesan kepada pemula untuk berfokus pada otot tubuh bagian bawah terlebih dahulu. Ia juga menambahkan bahwa workout seperti rumah, kekuatan pondasi menentukan besar dan kuatnya rumah. 1. Defisit Kalori

Selain itu lakukan defisit kalori untuk menurunkan berat badan. Tidak hanya mengurangi porsi makan, tetapi juga perhatikan jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh. Setiap makanan memiliki kalori yang berbeda-beda untuk itu hitung kebutuhan kalori harian. Demikian cara sixpack dalam 7 hari ala Denny Sumargo. Melakukan cara tersebut dengan konsisten untuk mendapatkan bentuk tubuh idaman.