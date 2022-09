ISTILAH-istilah dalam olahraga lari beserta penjelasannya akan diulas dalam artikel ini. Lari merupakan olahraga sederhana, yang tidak memerlukan alat peraga dalam melakukannya.

Karena itu, lari jadi salah satu olahraga favorit, yang memang mudah untuk dilakukan. Namun, tak jauh beda dari olahraga lain, lari juga ada kompetisinya.

Selain itu, dalam dunia olahraga lari, ada sejumlah istilah-istilah tersendiri, yang wajib Anda ketahui. Nah, mengenai istilah-istilah dalam olahraga lari beserta penjelasannya bisa Anda ketahui di sini. Lantas, apa saja istilah-istilah itu?

Berikut istilah-istilah dalam olahraga lari beserta penjelasannya:

1. Istilah Huruf K

Dalam olahraga lari kategori jarak, istilah huruf K sudah lumrah ditemukan. Adapun arti huruf K dalam olahraga lari ini diartikan sebagai kilometer. Kilometer di sini merupakan istilah untuk menunjukkan jarak dalam kategori lari.

2. Bandit

Berikutnya ada istilah Bandit. Nah, bandit di sini berarti peserta yang tidak melakukan pendaftaran resmi dalam kompetisi. Akan tetapi, peserta tersebut tetap mengikuti perlombaan.

3. BIB

Selanjutnya ada istilah BIB, yang biasa digunakan dalam olahraga lari. Untuk BIB sendiri merupakan alat yang disediakan panitia turnamen, yang berisikan nomor untuk membedakan satu peserta lari dengan yang lainnya.

4. Cadence

Istilah-istilah dalam olahraga lari beserta penjelasannya berikutnya ada Cadence. Untuk istilah ini berarti total hitungan langkah kaki pelari setiap menitnya.

5. COT

Berbeda dari istilah sebelumnya, untuk kata COT ini merupakan singkatan dalam bahasa Inggris. COT memiliki kepanjangan Cut of Time, yang berarti batas maksimal yang dibutuhkan pelari dalam mencapai garis finish.

6. DNF

Tak jauh beda dari COT, DNF juga merupakan singkatan dalam bahasa Inggris. DNF sendiri memiliki kepanjangan Do Not Finish atau kondisi di mana pelari tidak bisa menyelesaikan perlombaan tersebut sampai finish.

7. DNS

Lalu ada istilah DNS, yang lagi-lagi merupakan singkatan. DNS sendiri memiliki kepanjangan Do Do Not Start. Ya, dari kepanjangannya itu meruapakan lawan kata dari DNF atau berarti pelari yang dinyatakan gagal mulai untuk mengikuti perlombaan.

8. Chip Time

Selain COT yang berhubungan dengan waktu, ada juga istilah Chip Time. Untuk kata satu ini berarti waktu yang tercatat dari seorang pelari dalam melakukan perlombaan dari garis mulai menuju finis.

9. Easy run

Berikutnya, ada istilah Easy Run, yang juga dikenal dalam olahraga lari. Easy Run sendiri merupakan gerakan lari dengan lambat atau kecepatan yang rendah sehingga masih bisa mengobrol pada saat berlari.





10. Medium run

Selain Easy Run, ada juga Medium Run. Jika Easy Run lari lambat atau santai, Medium Run melakukan lari dengan kecepatan yang sedang.

11. HM

Kemudian, ada istilah HM, yang juga merupakan singkatan. HM sendiri memiliki kepanjangan Half Marathon, yang berarti lari dengan kategori jarak lebih dari 21 kilometer.

12. HR

HR juga masuk istlah singkatan. HR ini merupakan singkatan dari Heart Rate berarti detak jantung. HR sendiri dibadi menjadi 5 zona dan juga dikategorikan berdasar umur. Supaya menghasilkan perhitungan HR yang akurat maka bisa dilakukan dengan smartwatch lari.

13. Hit The Wall

Masih soal istilah-istilah dalam olahraga lari beserta penjelasannya. Yaitu ada Hit The Wall yang merupakan kondisi di mana pelari yang tidak dapat melanjutkan perlombaan.

14. Pace

Istilah-istilah dalam olahraga lari beserta penjelasannya berikutnya Pace. Istilah ini merupakan kata dalam bahasa Inggris, yang berarti kecepatan. Dengan kata lain, Pace merupakan hitungan menit kecepatan pelari dalam mencapai kilometer.

15. Pacer

Jika Pace merupakan kata benda, Pacer ini merupakan kata kerja. Ya, Pacer ini berarti orang yang bertugas dalam mengawasi kecepatan peserta yang sedang lari dalam perlombaan.

16. PB

Istilah-istilah dalam olahraga lari beserta penjelasannya berikutnya ada PB atau Personal Best. PB ini berarti pelari yang memiliki prestasi terbaik dalam perlombaan lari.

17. Tapering

Selanjutnya ada istilah Tapering dalam olahraga lari. Ya, Tapering sendiri merupakan kondisi memulihkan badan yang dilakukan pelari sehari sebelum lomba dilaksanakan dan ditandai dengan pengurangan intensitas latihan.

18. VO2Max

Kemudian, istilah-istilah dalam olahraga lari beserta penjelasannya ada VO2MAX. Istilah ini berkaitan dengan daya tampung pelari dalam menghirup oksigen secara maksimum dalam paru-paru selama semenit.

19. WMM

WMM atau World Marathon Majors adalah kejuaraan ataupun perlombaan lari terbesar di dunia.

20. Virtual Run

Pengadaan perlombaan lari yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Biasanya, para pelari hanya perlu menyetorkan catatan waktu selama ia berlari dan disetorkan ke website. Kompetisi itulah yang dinamakan dengan istilah Virtual Run.

Demikian istilah-istilah dalam olahraga lari beserta penjelasannya