SEBANYAK 8 cara membentuk otot dada di rumah tanpa perlu ke gym dengan cepat akan diulas dalam artikel ini. Ya, bagi kaum adam, memiliki dada bidang dan kencang merupakan satu hal yang membanggakan, karena badan bisa tampak lebih terlihat atletis.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan otot dada yang sempurna, Anda tentu harus melakukan olahraga yang berpusat pada pembentukan otot di bagian dada. Biasanya dengan menggunakan peralatan yang ada di gym.

Namun, jika Anda tak sempat pergi ke gym, ada cara lain yang mudah untuk dilakukan. Lantas, bagaimana caranya?

Berikut 8 cara membentuk otot dada di rumah tanpa perlu ke gym dengan cepat

8. Push up

Di urutan kedelapan, cara membentuk otot dada di rumah tanpa perlu ke gym dengan cepat adalah dengan melakukan push up. Ya, push up tak hanya melatih otot dada saja, namun otot punggung dan otot lengan juga akan ikut terlatih.

Anda bisa melakukan olahraga push up dimana saja, termasuk di rumah. Olahraga yang satu ini cukup simpel karena Anda tidak memerlukan alat bantu khusus, hanya dengan tubuh Anda saja.

7. Plank

Kemudian, ada juga plank. Gerakan satu ini seperti push up, hanya saja Anda tidak perlu menaikkan dan menurunkan badan Anda. Anda hanya perlu berdiam diri dengan tumpuan di bagian tangan, agar bisa membantu otot atas lain lebih kuat.

6. Chest Fly

(llustrasi gerakan Chest Press (Foto: Verywellfit)

Cara lain yang bisa Anda lakukan untuk melatih otot dada di rumah adalah dengan melakukan chest fly. Gerakan ini cocok dilakukan seorang pemula karena tidak begitu berat dilakukan.

Chest fly dilakukan dengan cara merentangkan kedua tangan sejajar dengan bahu. Kemudian, rentangkan tangan seperti akan terbang. Anda bisa melakukannya sembari berbaring di matras atau berdiri sembari menundukkan badan.

5. Chest Press

(Ilustrasi gerakan Chest Press (Foto: Verywellfit)

Selian chest fly, ada juga gerakan chest press, yang cukup mudah untuk dilakukan di rumah. Sebelum melakukan gerakan ini, pastikan Anda sudah menyediakan sebuah dumbbell.

Cara melakukannya adalah dengan merebahkan diri di atas matras lalu merentangkan tangan sembari memegang dumbbell. Angkat kedua tangan ke dada lalu kembali terlentang. Anda bisa mengulangi gerakan ini beberapa kali.

4. Weighted Push-up

(Ilustrasi weighted push up (Foto: Menshealth)

Weighted Push-up memiliki gerakan yang tak jauh berbeda dari gerakan push up dasar. Bedanya adalah Anda harus memberikan beban tambahan, pada punggung, atau bagain lainnya. Beban tersebut nantinya akan membantu Anda dalam membentuk otot dada.

3. Plyometric Push-up

Kemudian, gerakan plyometric push up juga membantu membentuk otot dada Anda. Tak jauh beda dengan push up, Anda hanya harus menambahkan dorongan melompat dengan menggunakan tangan di setiap gerakannya. Plyometric push up merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk melatih otot dada dan bisa dilakukan di rumah.

2. Rotation Push-up

(Ilustrasi rotation push up (Foto: Pinterest)

Masih berhubungan dengan push up, gerakan rotation push up ini merupakan variasi olahraga yang membantu membentuk otot dada Anda dengan cepat di rumah. Caranya cukup mudah, Anda hanya harus melakukan push up dengan gerakan tangan kanan dan kiri yang naik turun secara bergantian.

1. Pull Up

Banyak yang mengira gerakan ini cukup mudah, namun bagi pemula gerakan ini sebenarnya cukup berat. Karena beban tubuh Anda hanya akan bertumpu pada otot bagian atas saja.

Akan tetapi, untuk gerakan ini Anda memerlukan bantuan alat, untuk Anda bergelantungan. Ketika sedang bergelantungan, Anda tinggal angkat badan Anda dengan tumpuan pada bagian lengan. Gerakan repetisi sangat membantu Anda membentuk otot dada Anda.

Demikian informasi mengenai 8 Cara membentuk otot dada di rumah tanpa perlu ke gym dengan cepat.