SEBANYAK 5 olahraga ringan yang mudah dilakukan di rumah akan dibahas pada artikel ini. Jenis olahraga ringan di rumah tidak hanya senam yoga saja.

Rupanya, ada banyak macam olahraga yang dapat dilakukan di rumah. Meskipun dilakukan di dalam rumah, manfaat yang didapat tentu tidak kalah dengan olahraga di luar ruangan.

Olahraga ini dapat dilakukan di waktu senggang. Selain bermanfaat bagi kesehatan, olahraga di rumah dapat dilakukan bersama anggota keluarga dan dapat mempererat hubungan keluarga.

Berikut 5 olahraga ringan yang mudah dilakukan di rumah

5. Lari di Tempat

Lari adalah olahraga yang dapat dilakukan dimana saja, termasuk di rumah. Tidak perlu membeli alat treatmill, halaman rumah bisa dimanfaatkan sebagai tempat berlari.

Ini adalah jenis olahraga ringan yang baik dilakukan secara rutin dengan durasi sekitar 5-10 menit.

4. Sit Up

Sit up adalah jenis olahraga yang dapat membantu mengencangkan pinggul dan otot perut. Tidak hanya itu, sit up juga berfungsi untuk membuat bentuk tubuh tetap seimbang.

Untuk melakukannya tidak sulit, kita hanya perlu mengangkat tubuh ke arah lutut pada posisi berbaring dan lakukan secara berulang kali. Gerakannya yang sederhana dapat dilakukan dimana saja termasuk di rumah.

Alat yang dibutuhkan hanya matras sebagai alas.

3. Push Up





Sama halnya seperti sit up, push up juga merupakan salah satu olahraga yang tidak memerlukan berbagai macam alat pendukung. Push up bisa dilakukan di rumah dan hanya memerlukan tikar atau matras.

Gerakan pada push up sediri dapat membantu memperkuat otot pada bahu sehingga membuat bahu lebih bidang. Untuk orang yang sehat, push up dapat dilakukan dengan intensitas sedang, misalnya 20 kali dalam sehari.

2. Angkat Beban





Angkat beban merupakan salah satu jenis olahraga ringan untuk di rumah. Untuk olahraga ringan, dumble sudah cukup membantu. Dumble merupakan alat pemberat yang berukuran lebih kecil dari barbel dan bisa digunakan hanya dengan 1 tangan saja.

Latihan angkat beban ini selain dapat memperkuat otot lengan dan bahu, dapat mengurangi lemak di perut juga. Angkat beban memerlukan barbel atau dumble sebagai alat yang digunakan olahraga ini.

1. Naik Turun Tangga





Bagi orang yang memiliki rumah bertingkat, kegiatan naik turun tangga merupakan olahraga yang baik untuk kesehatan tubuh. Naik turun tangga bisa ditekuni untuk menjadi olahraga sederhana yang dapat dilakukan di rumah.

Olahraga ini dapat melatih otot kaki dan membakar setidaknya 65 kalori tubuh setiap dilakukan 15 menit.

Nur Fitriani adalah aktivis Pers Mahasiswa Ketik dari Polimedia.