MANTAN pevoli putri Aprilio Manganang segera menikah, paras cantik dari sang calon istri jadi sorotan akan dibahas pada artikel ini. Sempat menggemparkan dunia olahraga di Indonesia karena kelainan medis, eks atlet voli putri Aprilio Manganang segera menikah.

Aprilio Manganang sejak 2020 dinyatakan sah sebagai laki-laki. Aprilio Mangang saat ini bertugas di TNI Angkatan Darat.

Aprilio Manganang dikenal sebagai atlet voli yang dulu bergabung dengan voli putri Indonesia. Ia sempat viral karena mengalami kelainan medis yang disebut dengan hipospadia.

Terlepas dari kesalahan kelamin itu, Aprilio Manganang mulai menjalani kehidupannya sebagai seorang pria tulen. Selain menjadi seorang TNI, Aprilio Manganang juga masih melanjutkan kariernya sebagai seorang atlet voli putra Indonesia.

Belakangan ini, Aprilio Manganang kerap kali membagikan momen-momen kemesraan dengan sang kekasih. Bahkan, ia juga memberitahukan followers-nya kalau dirinya selangkah lagi akan menikah dengan pasangannya yang bernama Claudia.

Dari momen-momen yang dibagikan, Aprilio Manganang terlihat sangat gagah dan tidak ada sifat perempuannya sama sekali.

“One Step Closer,” tulis postingan Aprilio Manganang melalui akun instagramnya @manganang92.

Dalam postingan lainnya, Aprilio Manganang turut menuliskan dirinya telah menemukan orang yang tepat yang bisa menerima segala kekurangannya menjadi sempurna.

“Tidak ada kata lain selain mengucap syukur atas semua perjalanan hidup yang Tuhan Yesus berikan dan akhirnya bisa menemukan orang yang tepat yang bisa menerima semua ketidak sempurnaan untuk dijadikan sempurna dan indah… thanks and love you so much sayang,” tulis keterangan Aprilio Manganang.