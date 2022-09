NEW YORK – Petenis tunggal putri asal Polandia, Iga Swiatek, menyabet gelar juara US Open 2022. Kepastian itu didapat Iga Swiatek usai mengalahkan Ons Jabeur (Tunisia) di final US Open 2022.

Laga final US Open 2022 digelar di Arthur Ashe Stadium, New York, Minggu (11/9/2022) dini hari WIB. Dalam laga itu, Iga Swiatek pun sukses menampilkan kinerja ciamik hingga menang 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 7 (7)-6 (5).

Sejak set pertama dimulai, Swiatek langsung mengambil servis dengan pukulan yang akurat. Selain itu, petenis asal Warsawa itu terlihat cukup fokus pada laga tersebut. Alhasil, ia sempat mengungguli Jabeur di angka 1-0 bahkan 2-0.

Tak ingin lengah di set pertama ini, Swiatek terus melakukan pukulan akurat dan kerasnya ke area Jabeur. Sehingga, petenis Tunisia itu kerap kerepotan dalam menahan gempuran Swiatek yang cukup masif dan terukur.

Dominasi Swiatek pun sulit dibendung oleh Jabeur. Dia kembali menjauhkan angka menjadi 3-0. Sementara itu, Jabeur bukan berarti tanpa perlawanan. Ia sempat memperkecil ketertinggalannya menjadi 2-4 dari Swiatek.

Namun, setelah usaha kerasnya untuk menahan servis dan smash dari Swiatek, Jabeur pun tampaknya kewalahan. Sehingga, Swiatek dengan mudah mendapatkan poin demi poin dan menutup set pertama ini dengan kemenangan telak 6-2. Memasuki set kedua, Swiatek tidak mengendurkan permainan impresifnya. Ia terus menerus melancarkan pukulan demi pukulan ke arah Jabeur. Sehingga, Swiatek sempat unggul 1-0 dan 2-0, bahkan 3-0. Akan tetapi, Jabeur enggan menyudahi pertandingan itu dengan tangan hampa. Ia berusaha bangkit dan terus mendulang poin. Alhasil, Jabeur sempat bisa merapatkan angka menjadi 1-3 dan 2-3 dari Swiatek. Meski sempat dikejar, Swiatek terus menjauhkan diri dan kembali mencuri poin. Ia pun sempat unggul 4-2. Jabeur menyamakan kedudukan menjadi 4-4, 5-5, dan 6-6. Namun, Swiatek sukses memenangkan set kedua ini dengan tiebreak 7 (7)-6 (5).