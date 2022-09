PETARUNG MMA asal Indonesia, Jeka Saragih, terus menuai decak kagum. Kali ini, pesulap Indonesia, Rhomedal Aquino, meyakini Jeka Saragih bisa mewakili Indonesia di ajang UFC.

Rhomedal Aquino sendiri merupakan pesulap yang terkenal dengan teknik sulap kartu. Namanya mulai dikenal sejak pertama kali muncul sebagai kontestan The Master musim pertama.

Seiring berjalannya waktu, nama Rhomedal tidak hanya dikenal sebagai pesulap, namun sebagai pebisnis, penyanyi, bahkan sebagai ring announcer, petarung, atau fighter.

Tak hanya itu, Rhomedal kini juga rutin mengunggah video di YouTube sebagai konten kreator. Ia kerap kali membagikan video cover lagu, hingga pertandingan melawan fighter lainnya.

Pada video yang diunggah kali ini, Rhomedal mengundang seorang atlet bela diri Indonesia bernama Jeka Saragih yang namanya semakin dikenal sejak memenangkan pertandingan kelas ringan MMA One Pride. One Pride sendiri adalah sebuah gelar kompetisi seni bela diri campuran di Indonesia.

Saat diundang oleh Rhomedal, Jeka baru saja memenangkan pertandingan di ajang Road to UFC. Dia mengalahkan petarung asal India bernama Pawaan Mann.

BACA JUGA: Jelang Hadapi Ki Won Bin di Ring UFC 280, Jeka Saragih: Saya Bukan Pecundang!

Sebelumnya, Jeka mengakui bahwa ada seseorang yang menawarkan dirinya untuk mengikuti ajang Road to UFC di luar gelaran One Pride. Namun, Jeka menolak, sebelum akhirnya One Pride yang membawanya ke ajang Road to UFC.

UFC (Ultimate Fighting Championship) sendiri merupakan kompetisi MMA terbesar di dunia. Ajang itu berbasis di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat.

“Sebenarnya ada satu orang yang nawarin main di Road to UFC, terus saya tolak karena saya masih setia ama One Pride gitu. Kalau One Pride bisa mengajukan saya main ke Road to UFC, saya ngikutin One Pride. Karena etika itu kan penting,” ujar Jeka.

Rhomedal kemudian menambahkan bahwa hal tersebut bukan hanya soal materi, melainkan soal kecintaan dan loyalitas. Jeka lahir di One Pride dan hal tersebut menunjukkan adanya ikatan spesial dengan ajang tersebut.

BACA JUGA: Malu Kalah TKO dari Petinju Titan Kazakhstan, Hulk Asal Iran Ini Minta Maaf

Melihat bakat dan kemampuan Jeka Saragih, Rhomedal berharap petarung MMA asal Indonesia itu dapat menjadi perwakilan atlet bela diri Tanah Air yang bisa berkiprah di UFC. Dia berharap Jeka bisa menandatangani kontrak di sana.

“Bukan cuma soal uangnya, tapi ini soal bagaimana mengangkat Indonesia. Karena kalau ada satu fighter di Indonesia bisa fight di UFC berprestasi, fighter-fighter Indonesia yang lain akan kebuka pintunya,” ujar Koko Rhomedal.

Buat yang penasaran dengan cerita dari Jeka Saragih, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Koko Rhomedal, ya!

PT Suara Mas Abadi (SMA) dengan label Hits Records adalah perusahaan bergerak dalam bidang industri rekaman di bawah PT Star Media Nusantara (SMN) yang merupakan bagian dari PT MNC Studios International Tbk. Hits Records memantapkan fokusnya kepada karya musik bergenre Pop, Folks, RnB, dll. Kesuksesan Hits Records dapat dilihat dari talenta-talenta yang dimiliki, seperti Andmesh Kamaleng, Mahalini Raharja, Nuca, Novia Bachmid, dll. PT Suara Mas Abadi mengembangkan diri dengan membentuk divisi digital yang diberi nama StarHits dengan fokus untuk monetisasi aset digital MNC group, bekerjasama dengan banyak konten kreator untuk memproduksi konten yang bermutu. StarHits juga ditunjuk oleh YouTube sebagai MCN (Multi Channel Network). Selain menyediakan layanan dalam pengelolaan konten, StarHits memiliki tujuan untuk mendistribusikan konten secara efektif ke seluruh platform media untuk meningkatkan jangkauan audiens, perlindungan konten atau hak cipta, & monetisasi konten. Temukan kami di: Website: https://www.starhits.id/ Facebook: https://www.facebook.com/starhitsidn Twitter: https://twitter.com/Starhitsid Instagram: https://www.instagram.com/starhitsid/